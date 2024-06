A MILANO C’È UN’EPIDEMIA DI STALKING – IN POCHE ORE TRE UOMINI SONO STATI ARRESTATI PER COMPORTAMENTI PERSECUTORI NEI CONFRONTI DELLE EX – IL PIÙ PERICOLOSO ERA UN 45ENNE CHE SI AGGIRAVA BRANDENDO UNA MANNAIA, E MINACCIAVA DI DECAPITARE LA DONNA CON CUI ERA STATO FIDANZATO – GLI ALTRI DUE CASI: APPOSTAMENTI, MINACCE, PROMESSE: “TI TAGLIO LA GOLA…”

Tre arresti per stalking in poche ore. Tre donne che, dopo mesi e a volte anni di maltrattamenti e minacce, fanno arrestare i loro ex. Il caso più grave, quello che ha portato all’arresto di un uomo di 45 anni e con diversi precedenti penali, Cristian C.

I carabinieri sono stati allertanti da alcuni passanti che in via Padova lo hanno notato aggirarsi con una mannaia. L’ultima aggressione, poco prima, con l’uomo che minacciava di tagliare la testa e uccidere la sua ex. I militari hanno sequestrato il coltello da macellaio, con un lama di trenta centimetri, poco prima agitato davanti alla vittima terrorizzata.

E’ stata questa solo l’ultima di una serie di aggressione in oltre due anni, con l’arrestato che controllava in ogni movimento quella che allora era ancora la sua compagna, addirittura con telecamere montate davanti la porta di casa. La donna, marocchina, ha però trovato il coraggio di denunciare l’ex, che è finito a San Vittore […]

Almeno da marzo andavano avanti invece le minacce di Pietro C., 23 anni, nei confronti della sua ultima compagna […]. Continui messaggi telefonici, appostamenti […], minacce, con la richiesta sempre più insistente di riprendere il rapporto con la ex. Un atteggiamento sempre più aggressivo che lo ha portato ieri in carcere […].

A Rozzano è stato invece arrestato Franco M., 53 anni. Anche in questo caso la fine della storia con la ex fidanzata ha portato a continui tentativi di comunicare via telefono e gravi minacce. Diventate ancora più pesanti dopo che la vittima ha intrapreso una nuova relazione. “Ti taglio la gola se continui a stare con lui”, le ha urlato […]. L’aggressione è stata interrotta dai carabinieri. E l’uomo è finito a San Vittore.

