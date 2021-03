19 mar 2021 19:13

LE MINCHIATE DI GIOVENTÙ NON VANNO IN PRESCRIZIONE - ALEXI MCCAMMOND, 27ENNE NOMINATA POCHE SETTIMANE FA DIRETTORE DI “TEEN VOGUE”, È STATA COSTRETTA LA MOLLARE LA POLTRONA PRIMA ANCORA DI SEDERSI - LA GIORNALISTA È STATA ACCUSATA DI “RAZZISMO E OMOFOBIA” PER UNA SERIE DI TWEET SCRITTI A 17 ANNI IN CUI PROTESTAVA PER UN BRUTTO VOTO IN CHIMICA: “GRAZIE MILLE, STUPIDO ASSISTENTE ASIATICO…”