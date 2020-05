MINNEAPOLIS A FUOCO E FIAMME – NEGOZI SACCHEGGIATI, ROGHI, STAZIONI DI POLIZIA PRESE D’ASSALTO E UN UOMO UCCISO DA UN COMMERCIANTE: SECONDA NOTTE DI INFERNO A MINNEAPOLIS DOVE MIGLIAIA DI PERSONE SONO SCESE IN STRADA PER PROSTARE PER LA MORTE DI GEORGE FLOYD, L’AFROAMERICANO DI 46 ANNI AMMAZZATO DA UN POLIZIOTTO BIANCO – TRUMP PROMETTE: “FAREMO GIUSTIZIA” - VIDEO

George Floyd deserved better and his family deserves justice. His life mattered.



I'm grateful for the swift action in Minneapolis to fire the officers involved — they must be held responsible for their egregious actions. The FBI should conduct a thorough investigation. https://t.co/n1tdiUba0x — Joe Biden (@JoeBiden) May 27, 2020

Katia Riccardi per "www.repubblica.it"

rivolte a milleapolis per george floyd 9

Un uomo è stato ucciso a Minneapolis, Minnesota (Stati Uniti), è stato trovato a terra ferito da colpi d'arma da fuoco e portato in ospedale dove è morto più tardi. La pista degli inquirenti è che sia stato ucciso dal proprietario di un negozio di pegni che lo aveva scambiato per un saccheggiatore. Un sospettato è stato fermato, ma l'inchiesta è ancora aperta.

caos a minneapolis per la morte di george floyd 27

Minneapolis è alla seconda giornata di manifestazioni e violenze per George Floyd, l'afroamericano 46enne morto lunedì 26 maggio, dopo che un poliziotto bianco gli ha premuto per cinque minuti il ginocchio sul collo.

La violenza per le strade

La maggior parte dei manifestanti si è radunata davanti al commissariato di polizia di cui fanno parte i quattro poliziotti licenziati e accusati di aver ucciso Floyd. Altri si sono appostati davanti all'abitazione del poliziotto che ha soffocato Floyd premendogli il collo con il ginocchio, altri ancora davanti l'abitazione di Mike Freeman, il procuratore della Contea di Hennepin.

rivolte a milleapolis per george floyd 8

Le proteste sono ben presto diventate violente con lanci di sassi e bottiglie. Col buio sono iniziati anche i saccheggi e i roghi. La polizia ha risposto con l'uso di lacrimogeni autorizzato dal capo Medaria Arradondo. Sono impegnato, ha detto alla stazione televisiva Fox 9, a proteggere i diritti dei manifestanti pacifici, ma ci sono gruppi che hanno commesso atti criminali.

rivolte a milleapolis per george floyd 33

Il governatore Tim Walz l'ha definita una "situazione estremamente pericolosa" e ha esortato i residenti a lasciare la zona. Il sindaco Jacob Frey ha invitato i residenti a mantenere la calma: "Imploro la nostra città, la nostra comunità, imploro ognuno di noi a mantenere la pace. Onoriamo la memoria di George Floyd".

La reazione di Trump: "Faremo giustizia"

Il presidente Donald Trump ha promesso che giustizia sarà fatta. "Su mia richiesta, l'Fbi e il dipartimento di Giustizia stanno indagando su questa tragica morte in Minnesota di George Floyd", ha dichiarato il leader della Casa Bianca, assicurando di aver chiesto di accelerare le indagini.

rivolte a milleapolis per george floyd 27

Anche Joe Biden, candidato alla nomination democratica alle elezioni presidenziali, aveva chiesto l'apertura di una indagine dell'Fbi e scritto su Twitter: "George Floyd meritava il meglio e la sua famiglia merita giustizia. La sua vita contava".

