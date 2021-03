9 mar 2021 12:14

GLI 8 MINUTI CHE HANNO INFIAMMATO L’AMERICA - AL VIA IN UNA MINNEAPOLIS BLINDATA IL PROCESSO DI DEREK CHAUVIN, L'EX AGENTE CHE HA PROVOCATO LA MORTE DI GEORGE FLOYD, L'AFROAMERICANO ICONA DEL MOVIMENTO “BLACK LIVES MATTER”: TUTTO ERA PRONTO IERI PER INIZIARE LA SELEZIONE DEI GIURATI, QUANDO IL GIUDICE HA RINVIATO DI ALMENO 24 ORE. LO SLITTAMENTO È STATO DECISO IN ATTESA CHE UNA CORTE D'APPELLO DEFINISCA LE… VIDEO