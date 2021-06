MINZIONE SPECIALE – LA CAPITALE E’ UNA LATRINA A CIELO APERTO. UN UOMO A TESTACCIO, DAVANTI AL RISTORANTE PERILLI, SGUAINA LA SPADA DE’ FOCO E SI METTE A ORINARE INDISTURBATO SULLA FERMATA DEL BUS. I POCHI TURISTI A BORDO DEL MEZZO IN FERMATA IN QUEL MOMENTO SI SONO GUSTATI LO SPETTACOLO... - VIDEO

Da iltempo.it

Scene a cui ormai i romani sono abituati. Il degrado anche in centro storico è senza limiti, in giro si vede di tutto e i balordi si sentono liberi di fare di tutto. Come il protagonista di questo video che orina indisturbato sulla pensilina dell'autobus, in pieno giorno, e infischiandosene di essere alla luce del sole nel centro di Roma.

Finisce senza fretta i suoi bisogni proprio davanti a un mezzo in fermata in quel momento. Che bello spettacolo per gli ancora rari turisti a bordo. Tanto i romani, mentre sta per chiudersi l'era Raggi, ci sono abituati. Anzi sono non rassegnati.