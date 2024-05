IL MIO GROSSO GRASSO MATRIMONIO INDIANO – È PREVISTO ANCHE UN CONCERTO DI ANDREA BOCELLI A PORTOFINO PER L’ENNESIMA FESTAZZA PRE-NOZZE DI ANAT AMBANI E RASHIKA MECHANT – IL RAM-POLLO È FIGLIO DELL’UOMO PIÙ RICCO DELL’INDIA E STA ORGANIZZANDO UNA CROCIERA NEL MEDITERRANEO PER I SUOI 800 INVITATI CHE PARTIRÀ DA PALERMO, ATTRACCHERÀ A CIVITAVECCHIA PER POI CONTINUARE IN DIREZIONE PORTOFINO E SUD DELLA FRANCIA – LE NOZZE SONO PREVISTE IL 12 LUGLIO A LONDRA, MA PRIMA…

Per gli indiani il matrimonio è una faccenda molto seria. La famiglia Ambani prima del grande giorno, che si dice si terrà a Londra il 12 luglio, è ancora una volta al centro dei media internazionali per le sue sontuose feste di preparazione alle nozze, che avranno come scenografia anche Portofino. I protagonisti sono Anant, il più giovane dei figli Ambani, di 28 anni e Radhika, di 29.

Dopo la festa in India dello scorso marzo, si sta organizzando a bordo della lussuosa nave crociera Celebrity Ascent, la seconda, che come tradizione durerà più giorni, con un intenso viaggio che inizierà in Italia, a Palermo a fine maggio, toccherà Civitavecchia, e Portofino, per finire probabilmente nel sud della Francia. Circa 800 gli invitati, molte star del mondo di Bollywood, coccolati da da uno staff di 600 persone.

Proprio sabato 1 giugno ci sarà la grande serata a Portofino con Il concerto di Bocelli in piazzetta, il borgo non sarà chiuso, ma ci saranno accessi controllati dal pomeriggio. In India invece aveva cantato Rihanna, pagata oltre 6 milioni di dollari per una festa che si dice sia costata sui 120 milioni di sterline, e non sono mancate le critiche.

[…] Reliance Industries, fondata dalla famiglia che oggi si occupa prevalentemente di telecomunicazioni, fattura 111 miliardi di dollari e per Bloomberg Mukesh Ambani è l’indiano più ricco e l’undicesimo al mondo.

Una fortuna cominciata con il padre Dhirubhai che lavorava in una stazione di benzina; sicuramente uomo dal grande intuito per gli affari: in pochi anni ha fondato una delle principali aziende di prodotti petrolchimici. Ma nelle famiglie non mancano mai gli imprevisti. Morto improvvisamente Dhirubhai, lasciò il suo impero ai due figli Mukesh e Anil che non sono mai riusciti ad andare d’accordo nella vita, e nel lavoro, dando vita a una vera saga famigliare con numerosi colpi di scena, dove il vincitore oggi è sicuramente Mukesh […]

