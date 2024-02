MISERIA E NOBILTÀ – LA FRATTURA TRA CARLO E WILLIAM E IL FUGGITO HARRY RIDUCE L’UMANITÀ DEI PERSONAGGI E SCOPERCHIA LE MISERIE DI UNA FAMIGLIA FIN TROPPO NORMALE E BEN POCO REGALE - HARRY, DOPO AVER VISTO IL PADRE PER 45 MINUTI, LO HA MOLLATO AL SUO DESTINO PER TORNARE NEGLI USA E PRESENZIARE A UNA PREMIAZIONE DI QUARTA CATEGORIA DOVE HA SCHERZATO COME NIENTE FOSSE - I WINDSOR CI HANNO ABITUATI AGLI SCANDALI, MA SOLITAMENTE IL COLPEVOLE ERA SEMPRE UN OUTSIDER. MA ORA…

Estratto dell’articolo di Deborah Ameri per “Oggi”

[…]

il principe william, kate middleton, camilla e carlo

Il duca di Sussex, dopo la visita al padre, […] Riparte la mattina dopo, suo fratello William non ha voluto nemmeno incontrarlo.

E il duca di Sussex, che finalmente aveva mostrato un bel gesto, che fa? Vola a Las Vegas per consegnare un premio di scarsa importanza e fa battute da mattatore, come se niente fosse. «Che razza di famiglia si comporta così?», per citare l’editorialista Jan Moir del super monarchico Daily Mail.

re carlo, la moglie camilla, william, kate middleton

La frattura con Harry e Meghan impoverisce tutti. Ma danneggia più la monarchia che non i Sussex, riduce l’umanità dei personaggi e scoperchia le miserie di una famiglia (fin troppo) normale e ben poco regale, alla quale i sudditi hanno sempre guardato come esempio.

Certo, i Windsor ci hanno abituati agli scandali, ma solitamente il colpevole è un outsider, molto spesso una donna (da Wallis Simpson a Lady Diana), invece adesso l’erba cattiva cresce a Palazzo. Sempre Jan Moir: «Oggi i reali portano la miseria a un altro livello, dorato e lugubre, e interamente creato da loro stessi».

La solidità titanica del regno di Elisabetta II è già evaporata. È rimasta una sensazione di instabilità e incertezza. E davanti a tutto, naturalmente, la tragedia umana di un uomo malato. Che però è anche capo di stato di 15 nazioni (Regno Unito più Commonwealth) e non può concedersi la pace e la serenità per curarsi.

[…]

meghan markle, principe harry, la regina elisabetta, carlo e william

Non sappiamo per quanto tempo il re sarà costretto al riposo. Ma, nonostante non siano stati forniti dettagli, Carlo ha avuto il coraggio della trasparenza e ha voluto condividere la sua diagnosi. È la prima volta. Giorgio VI, padre di Elisabetta, aveva un cancro al polmone che è stato nascosto persino a lui stesso. Alla regina madre, scomparsa a 101 anni, erano stati asportati due tumori, al colon e al seno, ma il Palazzo non lo aveva mai rivelato. Ci ha pensato una biografia di William Shawcross del 2009. La stessa Elisabetta II, morta di vecchiaia secondo il certificato ufficiale, avrebbe avuto un mieloma, una forma rara di cancro al midollo. Lo ha scritto un biografo reale dalle fonti impeccabili, Gyles Brandreth.

il principe william con carlo

Per quanto ancora William potrà ignorare di essere l’erede al trono, oltre a un marito e un padre? Se l’assenza del re dovesse essere prolungata, dovrà scegliere tra famiglia e dovere e potrebbe avere bisogno di aiuto. Anche dal fratello che ha deciso di disconoscere.

carlo, william, kate meghan e harry diana, carlo, william e harry il principe carlo in bici con william e harry 1 kate, william, harry, meghan e carlo tiggy legge bourke con carlo william e harry 1 il duca e la duchessa di cambridge e il principe carlo e camilla il principe carlo e diana in bici con william e harry 2 il principe carlo in bici con william e harry 2 il principe carlo e diana in bici con william e harry 1 il conte spencer william harry e carlo al funerale di diana diana, carlo, william e harry 4 carlo e william alla cerimonia di londra