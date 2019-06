MISS SPACCIO - TANJA DEXTERS, 42ENNE E VINCITRICE DEL CONCORSO DI BELLEZZA MISS BELGIO, È STATA ARRESTATA PER UN PRESUNTO COINVOLGIMENTO IN UN’INCHIESTA SU TRAFFICO DI DROGA – NEL BLITZ, IN CUI SONO STATI IMPEGNATI 40 POLIZIOTTI, È STATO ARRESTATO ANCHE IL COMPAGNO DELLA MILFONA – IRA DELL’EX MODELLA: “SIAMO STATI BENDATI E AMMANETTATI E…” (VIDEO E FOTO PICCANTI)

Francesco Tortora per "www.corriere.it"

L'arresto

tanja dexters 4

Ha passato sei ore in carcere e poi è stata rilasciata Tanja Dexters, vincitrice di Miss Belgio del 1998. La 42enne è stata arrestata martedì dalla polizia di Neteland, vicino Anversa per un presunto coinvolgimento in un’inchiesta su traffico di droga. L’ex modella non solo si è dichiarata innocente, ma ha espresso la sua ira sui social lamentando l'ingiusto arresto e il sequestro di tre dei suoi veicoli (compresa una Jaguar).

Il blitz

Il quotidiano L'Essentiel ha dichiarato che per portare a termine il blitz sono stati impiegati 40 poliziotti e diversi cani antidroga. Alla fine sono state arrestate 5 persone, tra cui l'ex Miss e il suo compagno Michael Peters. Tutti sono stati rilasciati dopo diverse ore passate in cella.

tanja dexters 3

Non è chiaro se all'interno dell'abitazione di Dexters siano state trovati narcotici. Tanja ha criticato «il raid e l'arresto avvenuto sulla base di pettegolezzi» e si è sfogata con il quotidiano locale Gazet van Antwerpen: «Sono rimasta in cella per sei ore. In un'altra c'era Michael. I nostri telefoni cellulari sono stati confiscati».

Lo sfogo

Tanja ha criticato fortemente il blitz: «Il mondo è impazzito. Lasciate tranquille le persone che sono felici. Cercate la vostra felicità invece di distruggere quella degli altri. Per fortuna, i bambini non erano in casa. Una messinscena per nulla!».

Bendati e ammanettati

tanja dexters 21

Tanja poi continuato lo sfogo su Instagram : «È stato come in un film. Siamo stati bendati e ammanettati, gli agenti indossavano passamontagna e avevano una pistola in mano. Non hanno nemmeno suonato alla porta, hanno rotto un finestra sul retro della casa e improvvisamente si sono trovati nella nostra stanza da letto. Quando ho chiesto perché non hanno suonato il citofono, mi hanno risposto che sarei potuta fuggire».

La profanazione

Non è la prima volta che il nome dell'ex Miss Belgio finisce sulle prime pagine dei giornali per episodi insoliti. Nel 2016 si ritrova nel mezzo di una polemica dopo la pubblicazione di un video in cui prende in giro i nomi dei defunti nel cimitero di Lebbeke.

tanja dexters 20

Nel filmato Tanja è immortalata mentre solleva una botola antistante una tomba e rivolgendosi alla figlia dichiara: «Valentina, ho un posto per te». Il comune la punisce con una multa di 250 euro e il sindaco dichiara. «Questa è una profanazione di una tomba». La cosa più inquietante è che Tanja Dexters non sembra provare alcun rimorso per quello che ha fatto. C'è una tale mancanza di rispetto.

Il tamponamento

tanja dexters 2

A marzo 2019 è coinvolta con l'attuale compagno in un incidente in autostrada. Secondo i testimoni, la loro Jaguar, lanciata ad alta velocità, tampona un veicolo. La coppia aspetta l'arrivo del pronto soccorso, ma lascia il luogo dell'incidente prima che la polizia possa fare tutte le verifiche.

Carriera

Nata a Mol, comune di 30 mila abitanti nelle Fiandre, Tanja è stata eletta Miss Belgio nel 1998. Grazie alla vittoria, nello stesso anno rappresenta il suo Paese a Miss Mondo. L'anno dopo partecipa a Miss Universo 1999. Successivamente si lancia nel mondo della musica e ottiene successo anche come cantante.

tanja dexters 19

Instagram

Con l'avvento dei social Tanja ottiene successo come fashion designer. Su Instagram conta oltre 73 mila follower.

tanja dexters 18

tanja dexters 12