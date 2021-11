30 nov 2021 16:11

MISTERO IN CARREGGIATA - UNA DONNA È STATA TROVATA PRIVA DI SENSI SUL CIGLIO DELLA STRADA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE A ROMA – LA DONNA ERA STATA SCARAVENTATA DA UN’AUTO IN CORSA E PER LA VIOLENTA CADUTA HA RIPORTATO LA FRATTURA DEL BACINO E FERITE SU GAMBE, BRACCIA E VOLTO – AL SUO RISVEGLIO IN OSPEDALE, LA VITTIMA NON È STATA IN GRADO DI SPIEGARE COSA LE FOSSE SUCCESSO E I TESTIMONI HANNO FORNITO RACCONTI CHE NON COINCIDONO, MA PER GLI INVESTIGATORI SI TRATTEREBBE DI…