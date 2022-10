MISTERO FLAMBE' – IL CADAVERE CARBONIZZATO DI UN UOMO È STATO TROVATO IN UN’AUTO NELLA CAMPAGNE VICINO ALL'AEROPORTO TORINESE DI CASELLE – UNA DENSA NUVOLA DI FUMO È STATA NOTATA DA ALCUNI PASSANTI CHE HANNO CHIAMATO I VIGILI DEL FUOCO – I CARABINIERI NON È ESCLUDONO ALCUNA IPOTESI, COMPRESA QUELLA DEL SUICIDIO...

Gianni Giacomino www.lastampa.com

auto in fiamme a San Maurizio Canavese

Di sicuro per ora c’è una sola cosa: un cadavere completamente carbonizzato all’interno di una macchina parcheggiata a Malanghero di San Maurizio Canavese (Torino), alle spalle dell’aeroporto di Caselle. La macchina era parcheggiata in via Ravetto, nei pressi dell’ecocentro. Improvvisamente, intorno alle 11, una colonna di fuoco e di fumo si è alzata in cielo e al 115 sono arrivate diverse telefonate.

cadavere carbonizzato a San Maurizio Canavese

Pochi minuti più tardi in via Ravetto sono arrivate diverse squadre dei vigli del fuoco che hanno circoscritto il rogo. Subito i pompieri hanno capito che all’interno dell’abitacolo c’era il corpo di un uomo carbonizzato.

A questo punto è stata necessario l’intervento dei carabinieri di Venaria che, da diverse ore, stanno cercando di capire se si tratti di un suicidio o di qualcos’altro. I militari, attraverso il controllo nel numero di telaio dell’auto, stanno anche cercando di risalire all’identità della vittima.

