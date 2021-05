UN MISTERO LUNGO 17 ANNI – NUOVE INDAGINI SULLA SCOMPARSA DI DENISE PIPITONE: LA SCIENTIFICA È ENTRATA NELLA VECCHIA ABITAZIONE DI MAZARA DI ANNA CORONA, EX MOGLIE DEL PAPÀ DELLA BIMBA SCOMPARSA – IL SOPRALLUOGO DOPO UNA SEGNALAZIONE ANONIMA SECONDO LA QUALE IL CORPO DI DENISE POTREBBE TROVARSI NASCOSTO IN CASA, CELATO DA UN MURO COSTRUITO APPOSITAMENTE - I MILITARI INDAGANO ANCHE SULLA POSSIBILE PRESENZA DI UNA BOTOLA CHE…

Annalisa Grandi per "www.corriere.it"

Nuove indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone, la bambina sparita il 1 settembre del 2004 a Mazara del Vallo: i carabinieri della Scientifica stanno effettuando una ispezione nella casa di Mazara che era abitata da Anna Corona, ex moglie di Pietro Pulizzi, padre biologico di Denise, e madre di Jessica, la sorellastra di Denise che era stata accusata di averla rapita ma è stata assolta in tutti i gradi di giudizio. Il sopralluogo viene effettuato per verificare se siano stati effettuati dei lavori edili nella casa ed è stato disposto dalla Procura di Marsala che ha recentemente riaperto le indagini sulla scomparsa della piccola.

La casa da tempo non è più di proprietà di Anna Corona, i carabinieri stanno effettuando il sopralluogo a seguito di una segnalazione secondo la quale il corpo di Denise potrebbe trovarsi nascosto in casa, celato da un muro costruito appositamente. I militari dell'Arma indagano anche sulla possibile presenza di una botola all’interno di uno dei due garage che porterebbe a uno scantinato e che negli anni non sarebbe mai stata ispezionata. Fonti investigative smentiscono al momento però che siano in atto ricerche del corpo della bimba.

L’avvocato di Piera Maggio, la mamma di Denise, Giacomo Frazzitta ha fatto sapere che l’ispezione sarebbe scaturita da una segnalazione «non anonima». La custode dello stabile ha spiegato ai giornalisti che «gli attuali proprietari della casa sono in Svizzera» e la palazzina sarebbe disabitata da circa un anno.

L’ispezione è stata disposta dal procuratore capo Vincenzo Pantaleo e dai sostituti Roberto Piscitello e Giuliana Rana, che nei giorni scorsi hanno ascoltato l’ex pm Maria Angioni, titolare delle prime indagini sulla scomparsa della bimba e adesso in servizio a Sassari.

Denise Pipitone era sparita da Mazara del Vallo il 1 settembre del 2004, quando aveva solo quattro anni: nel corso del tempo le indagini si erano concentrate sulla sorellastra Jessica Pulizzi poi indagata per sequestro di minore e assolta da tutte le accuse con sentenza definitiva della Cassazione del 2017.

Della vicenda di Denise Pipitone si era tornati a parlare settimane fa dopo la segnalazione di una giovane donna russache si sperava potesse essere proprio Denise, ipotesi poi smentita dai test genetici.

