IL MISTERO DELLA MORTE DI RICCARDO FAGGIN: SUICIDIO O INCIDENTE? – IL RAGAZZO DI 26 ANNI SI È SCHIANTATO CON LA MACCHINA MENTRE STAVA TORNANDO A CASA SUA, VICINO PADOVA - LA FAMIGLIA ERA PRONTA PER FESTEGGIARE LA SUA LAUREA CHE PERÒ, FANNO SAPERE DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA, NON ERA IN PROGRAMMA – IL DRAMMA NEL DRAMMA PER I GENITORI: “NON SAPPIAMO PIÙ COSA PENSARE, CI AVEVA DETTO CHE AVREBBE DISCUSSO LA TESI OGGI…”

Enrico Ferro per www.repubblica.it

casa riccardo faggin 2

Era tutto pronto: i fiocchi rossi intorno alla ringhiera di casa, il ristorante prenotato, perfino il viaggio regalo per un traguardo importante come quello della laurea. Ma la notte prima di completare il ciclo di studi Riccardo Faggin, 26 anni compiuti il 15 luglio scorso, è morto in un incidente stradale apparentemente inspiegabile tra Padova e Abano Terme.

A qualche decina di metri da casa è finito contro un platano, al volante della sua vecchia Opel Corsa. È morto dentro l'abitacolo distrutto, lasciando una scia di dolore e dubbi assillanti. Perché l'Università di Padova ha fatto sapere, in via informale, che non c'era alcuna laurea in programma. Non per Riccardo Faggin, non alla facoltà di Scienze infermieristiche.

incidente riccardo faggin 3

Per i genitori è un dramma nel dramma, la scoperta di un baratro che non conoscevano. "Ci aveva detto che avrebbe discusso la tesi oggi stesso. Non sappiamo più cosa pensare", ha ammesso il padre Stefano, titolare di un'azienda di informatica e da 13 anni volontario della Croce Verde.

incidente riccardo faggin 4

La faccenda è talmente nebulosa, da giustificare l'apertura di un'indagine in Procura a Padova. I magistrati attendono gli atti dell'incidente dalla polizia locale, perché una prospettiva come quella della laurea mai conseguita, giustificherebbe qualsiasi ipotesi sulla dinamica dell'incidente. Persino la sbandata volontaria, magari per avere un alibi il giorno successivo, oppure proprio per farla finita per sempre.

RICCARDO FAGGIN