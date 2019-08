MISTERO A PIACENZA! COSA E’ SUCCESSO ELISA E MASSIMO? DI LORO NON SI HANNO TRACCE DA DOMENICA. L’ULTIMA VOLTA SONO STATI VISTI A PRANZO INSIEME. POI LUI È STATO RIVISTO DA SOLO AL BAR "A TORSO NUDO E BAGNATO”. LA SERA ERA A CENA CON UN’ALTRA DONNA E A MEZZANOTTE CAMMINAVA DA SOLO… - IL PADRE DI ELISA: “LUI ERA PRESSANTE, FORSE SI ERA INFATUATO MA NON STAVANO INSIEME” – LE RICERCHE NEI LAGHETTI…

Andrea Pasqualetto per corriere.it

elisa pomarelli massimo sebastiani

Lei, Elisa, l’hanno vista per l’ultima volta al ristorante Lupo di Carpaneto, ai piedi delle colline piacentine. «Ha pranzato con Massimo, come sempre. Venivano una domenica sì e una no ma da due mesi non si vedevano», puntualizza Rosanna Calamari, proprietaria e cuoca del ristorante che aggiunge: «Domenica scorsa sono stati veloci, saranno arrivati all’una e se ne sono andati non più tardi delle due». Lui invece l’hanno rivisto più volte nel corso della giornata, prima di scomparire. Al bar di Celleri, pochi chilometri più in là verso le colline, l’hanno notato scendere dall’auto a torso nudo. Era bagnato e cercava una maglietta da infilare per entrare nel locale.

elisa pomarelli

«L’abbiamo visto bagnato»

«Alcuni hanno pensato che fosse andato a farsi un bagno sul Chero, il torrente che abbiamo qui vicino, una cosa un po’ strana», racconta la titolare aggiungendo solo che «si è preso un caffè ed è rimasto giusto il tempo di dirci che era andato a mangiare al Lupo. Viene spesso da noi, un rosso, un caffè e via. Massimo non si ferma mai più di dieci minuti». Massimo Sebastiani, 45 anni, professione tornitore meccanico con la passione della campagna e per i boschi di Carpaneto, dove vive in una casa che un tempo ospitava anche la sua compagna.

Non è Elisa, con la quale sembra avesse solo un rapporto di amicizia. Ventottenne di Borgotrebbia (Piacenza), Elisa Pomarelli condivideva con lui l’amore per la natura. «Tra di loro non c’era alcuna relazione sentimentale — garantisce la sorella Francesca, che da domenica scorsa non dorme più e continua a lanciare appelli a chiunque abbia notizie di Elisa, uscita di casa e mai più rientrata —. Lui le stava insegnando ad arare i campi, lei è sempre stata molto attratta dall’agricoltura».

«A cena con un’altra donna»

Al Lupo pensavano fossero una coppia di fidanzati. «Sicuramente lei non aveva alcun interesse e lui la cercava spesso, forse si era infatuato», aggiunge Francesca. Anche il padre, Maurizio, la pensa così, e parla di un comportamento quasi ossessivo dell’uomo. Comunque sia, da domenica sono spariti entrambi. Prima della scomparsa, Sebastiani è stato visto almeno altre due volte.

elisa pomarelli

Una a cena, all’Antica Osteria di Castellarquato, dove si è presentato con un’altra donna. «Sembra più matura di lui, sulla cinquantina, mai vista prima», ricorda la titolare che lo conosce bene: «Persona seria, in gamba». Forse un po’ troppo serio, quella sera, aggiunge, mentre la signora giocava con il gatto della locanda. Ma anche questo non è l’ultimo avvistamento del tornitore.

A mezzanotte camminava da solo

Verso la mezzanotte dello stesso giorno un uomo l’ha incrociato sulla strada di Sariano di Gropparello, sempre nei paraggi. Era da solo e camminava e chissà dove stava andando. In ogni caso, neppure lui a casa non è più tornato e lì ha lasciato pure il telefonino e l’auto.

elisa pomarelli massimo sebastiani

Dunque, cos’è successo? «Non escludiamo alcuna ipotesi», taglia corto con molta prudenza il colonnello Michele Piras, comandante dei carabinieri di Piacenza. Fra gli investigatori c’è chi si spinge un po’ più in là, facendo pensare a un fine violenta: «Ma finché non ritroviamo almeno uno dei due non si può dire nulla». Le ricerche si sono concentra ieri sugli specchi d’acqua, laghetti e vasconi d’irrigazione dei campi. All’opera di sono decine di uomini, Vigili del Fuoco, sommozzatori, carabinieri, polizia municipale, protezione civile. Le amiche di Elisa, molte, sospirano su Facebook. «Ti riporteremo a casa». «Micetta andrà tutto bene». La bacheca è un trionfo di colori, campagna, covoni, mare, boschi. I suoi sogni.