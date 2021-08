MISTERO RISOLTO - È STATO L’ARCIVESCOVO VENEZUELANO EDGAR PENA PARRA, SOSTITUTO DELLA SEGRETERIA DI STATO, A CHIAMARE BERGOGLIO DURANTE L’UDIENZA GENERALE - PER ORE SI È SCATENATO IL PANICO: IN VATICANO SI VOCIFERAVA CHE LA TELEFONATA RIGUARDASSE LA SALUTE DI RATZINGER - MA COSA C’ERA DI COSÌ URGENTE DA COMUNICARE AL PONTEFICE? PROBABILMENTE ERA QUALCHE…

Gian Guido Vecchi per il "Corriere della Sera"

La prima volta, almeno in pubblico, accadde il 22 luglio 2013, quattro mesi dopo l'elezione nella Sistina: in partenza per la Giornata mondiale della gioventù di Rio de Janeiro, salì sereno la scaletta dell'aereo reggendo una vecchia borsa di pelle nera. Non si era mai visto un Papa che portasse da sé il bagaglio a mano.

Eppure il più stupito per lo stupore generale era Francesco, «io porto sempre la mia borsa quando viaggio, è normale, dentro c'è il rasoio, il breviario, l'agenda, un libro da leggere, la normalità della vita...».

All'elenco delle cose «normali» e insieme inedite, nel frattempo diventato assai lungo - come le uscite nei negozi romani per provare le scarpe ortopediche o sistemare gli occhiali - si è aggiunta ieri mattina la telefonata ricevuta durante l'udienza generale del mercoledì.

Pare di capire che Francesco la aspettasse e avesse lasciato detto, anche perché è difficile immaginare che un collaboratore osi spuntare sul palco dell'Aula Paolo VI con un cellulare in mano mentre il pontefice siede davanti a migliaia di fedeli. Il Papa aveva appena finito la sua catechesi sulla Lettera di san Paolo ai Galati, con relativi saluti finali nelle varie lingue e benedizione.

È il momento in cui, in genere, si alza e si avvicina ai fedeli delle prime file. Ed è quello che stava facendo, prima che un collaboratore si avvicinasse con il telefonino. Francesco non ha fatto una piega, come se lo attendesse. Ha ascoltato qualche istante e per un paio di minuti, il cellulare all'orecchio sinistro, in piedi sul palco, ha parlato tranquillamente al suo interlocutore scandendo le frasi con la mano destra, come se stesse dando delle disposizioni.

Il «mistero» della telefonata che ha interrotto l'udienza ha fatto nascere per qualche ora le voci piu disparate e infondate, a cominciare dai timori, smentiti, sulla salute del Papa emerito Benedetto XVI: «Notizie false», si fa sapere dal Monastero Mater Ecclesiae dove vive Ratzinger. Il predecessore non c'entrava nulla con l'argomento della telefonata.

Edgar Pena Parra

Del resto, cosa poteva esserci di così urgente da interrompere l'udienza? Qualche questione di governo, probabilmente. Dal Vaticano non è arrivato alcun chiarimento ufficiale, si parlava di una «telefonata privata». In realtà la chiamata arrivava dalla Segreteria di Stato e l'interlocutore di Papa Francesco era l'arcivescovo venezuelano Edgar Peña Parra, Sostituto e quindi numero due della Terza Loggia, una sorta di ministro dell'Interno vaticano.

Fatto sta che il Papa, conclusa la telefonata, e dopo un'altra deviazione verso le quinte e l'uscita posteriore, mentre faceva segno di aspettare un attimo, è ritornato sorridente e ha ripreso a salutare, stringere le mani e donare rosari ai fedeli.

olivier maire 2

Al termine della catechesi, Francesco aveva anche ricordato «con molto dolore» l'omicidio di padre Olivier Maire, il sacerdote ucciso il 9 agosto scorso in Francia: «Rivolgo le mie condoglianze alla Comunità religiosa dei Monfortani a Saint-Laurent-sur-Sèvre, in Vendée, alla sua famiglia e a tutti i cattolici di Francia - ha detto il pontefice -. Vi assicuro la mia partecipazione e la mia vicinanza spirituale».

