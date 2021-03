MO’ AVETE ROTTO LE PALLE! - DOPO L’ENNESIMA NOTTE DI FOLLIA CON BALLI SCATENATI IN STRADA, ASSEMBRAMENTI E ARRESTI, IL SINDACO DI MIAMI SI INCAZZA CON GLI "SPRINGBREAKER" E DICHIARA LO STATO DI EMERGENZA: PER ALMENO 72 ORE CI SARÀ IL COPRIFUOCO ALLE 20 E LE STRADE LUNGO LA COSA SARANNO CHIUSE… VIDEO

Da "www.tgcom24.mediaset.it"

caos a miami durante lo spring break 13

Il sindaco di Miami Beach, in Florida, ha dichiarato lo stato di emergenza per le folle che hanno invaso la popolare località balneare per lo "spring break", la celebre settimana di pausa accademica nei paesi anglosassoni. Il primo cittadino Dan Gelber ha annunciato un coprifuoco dalle 20 nel South Beach Entertainment District e chiuso le strade lungo la costa. Entrambe le misure resteranno in vigore per almeno 72 ore.

