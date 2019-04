MO’ LO SCHERZO TE LO FACCIO IO – IL COMPAGNO LA CHIAMA PER ANNUNCIARLE LA VINCITA DI 50MILA EURO AL GRATTA E VINCI E LEI SPENDE TUTTI I RISPARMI: PECCATO CHE SI TRATTAVA DI UN PESCE D’APRILE E CHE L’UOMO NON AVEVA VINTO NEMMENO UN EURO – MA LA DONNA, NEL FRATTEMPO, SI ERA CONCESSA UNA GIORNATA DI SHOPPING COMPULSIVO…

Stefano Rispoli per "www.ilmessaggero.it"

Lo scherzo è bello quando dura poco. Non una giornata intera, nella quale la vittima ha avuto tutto il tempo per spendere una fortuna in vestiti, profumi e costosi accessori. Sicura che il compagno le dicesse la verità, si è dedicata a uno shoppingcompulsivo per ore, ovviamente senza dirgli nulla.

Ha strisciato decine di volte la carta di credito in boutique e gioiellerie, come se non ci fosse un domani. In fondo, la foto del gratta e vinci fortunato sembrava autentica. Anche il tono di voce del fidanzato, quando l’ha chiamata per annunciare la notizia-bomba, era convincente.

«Amore, tieniti forte: ho vinto 50 mila euro, stasera ti porto a cena». Da non crederci. E infatti avrebbe fatto bene a dubitare o almeno a dare un’occhiata al calendario. Non era nient’altro che un pesce d’aprile, ma lei ci è cascata in pieno.

