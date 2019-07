18 lug 2019 17:00

E MO’ SOLO DOLORI PER LE CASE FARMACEUTICHE - I PRODUTTORI DI FARMACI HANNO INONDATO GLI STATI UNITI CON PIÙ DI 75 MILIARDI DI PILLOLE OPPIACEE NEGLI ANNI IN CUI SI È REGISTRATA L'EPIDEMIA DI DIPENDENZA DA ANTIDOLORIFICI NEL PAESE E LE MORTI SONO SALITE A LIVELLI RECORD: È QUANTO EMERGE DALLE STATISTICHE DELLA “DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION” CHE METTE IN EVIDENZA COM LE PRESCRIZIONI DI OPPIACEI HANNO…