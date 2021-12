MODERARE I TONY - IL TRAPPER TONY EFFE È STATO CONDANNATO A SEI MESI DI LAVORI SOCIALI PER AVER ROTTO LA MANDIBOLA, INSIEME AL SUO BODYGUARD, A UN 23ENNE "COLPEVOLE" DI AVERLO RIPRESO CON IL CELLULARE DURANTE UNA RISSA FUORI DA UN LOCALE DI ROMA DOPO UN SUO CONCERTO - IL RAPPER DISTRIBUIRÀ PACCHI ALIMENTARI AI PIÙ BISOGNOSI ALLA CARITAS DI ROZZANO, IN PROVINCIA DI MILANO…

Francesca De Martino per “il Messaggero”

Distribuirà pacchi alimentari ai più bisognosi alla Caritas di Rozzano, in provincia di Milano, per sei mesi, il trapper romano ex leader della Dark Polo Gang, Tony Effe, nome d'arte di Nicolò Rapisarda, oltre un milione di follower su Instagram e collaborazioni con artisti come Sferaebbasta e Guè Pequeno.

Nel 2019 aveva picchiato un 23enne insieme al suo bodyguard, Keller Barnabe, 31enne di origine svizzera, perché lo aveva ripreso con il suo telefonino mentre partecipava ad una rissa, fuori da un locale del centro della Capitale dove si era esibito con la sua band. L'accusa contestava a entrambi violenza privata e lesioni personali aggravate, ma Barnabe era risultato sempre irreperibile. Ora, invece, il bodyguard è stato trovato e il 9 marzo prossimo il gup deciderà se spedirlo a processo.

La decisione del giudice Paola Della Monica, che il 25 settembre ha sospeso il procedimento, è arrivata ieri, a piazzale Clodio. A partecipare all'udienza, accompagnato dai suoi legali, c'era anche il trapper romano, arrivato tutto vestito di nero e con scarpe da ginnastica arancioni. Nell'attesa di essere chiamato in aula, Tony Effe ha informato i follower di Instagram della sua presenza in Tribunale con uno scatto dei corridoi del Palazzo di giustizia.

A settembre scorso il gup aveva accolto la richiesta della difesa di messa in prova per il cantante romano che, oltre a scontare la pena ai lavori sociali, dovrà risarcire la vittima con 40.000 euro (10.000 li ha già versati). All'inizio il magistrato voleva spedirlo a coltivare l'orto, sempre a Milano, ma nell'udienza di ieri ha deciso di farlo andare alla Caritas di Rozzano, quattro ore a settimana, per sei mesi, a consegnare scatoloni con alimenti alle persone in difficoltà. I fatti risalgono al 5 aprile 2019.

I FATTI

Sono le 4 di notte, il trapper trentenne romano Tony Effe, conosciuto anche come il Fantino, ha appena finito il concerto con la sua band al locale Toy Room, in via degli Avignonesi, vicino Piazza Barberini. L'adrenalina, dopo una serata all'insegna di musica e balli, c'è ancora e si fa sentire. Per una discussione, forse banale, scoppia una rissa tra i membri della band e dello staff. Tony Effe è lì e partecipa, prende in mano un palo in metallo.

Lo sbatte a terra, ma non colpisce nessuno. Fa solo uno show. Ma un ragazzo, romano di 23 anni, che si trova a passare di lì, assiste alla lite e tira fuori dalla tasca il telefonino e riprende tutto. Il trapper, però, si accorge che il giovane lo sta filmando e proprio in quel momento, secondo quanto ricostruisce l'accusa, dalla rabbia perde il controllo.

Si avvicina al ragazzo con il suo bodyguard Keller Barnabe e, insieme, lo colpiscono «ripetutamente con calci e pugni sul viso», si legge dal capo d'imputazione. E poi lo minacciano: «Se non cancelli il video ti ammazziamo». Effe e la sua guardia del corpo riescono a fargli eliminare il video, non doveva essere pubblicato in rete. Dovevano essere certi che di quella rissa non ne sarebbe rimasta traccia sul web.

Un tentativo che si rivela inutile: tutta la scena viene ripresa dalle telecamere di sorveglianza, compresi i pugni al ragazzo. Il 23enne, per 25 giorni, si alimenterà con una cannuccia. La vittima, assistita dall'avvocato Massimo Luigi Scialla si è costituita poi subito parte civile.

Ora Tony Effe, il trapper di Crack Musica, che aveva iniziato la sua carriera artistica da bambino, con una parte nel film Viaggi di nozze di Carlo Verdone e una comparsa in Paparazzi di Neri Parenti, andrà ad aiutare i volontari della Caritas di Rozzano. Il suo percorso musicale, invece, continua da solista con il suo ultimo successo Mi piace in collaborazione con Sferaebbasta, uscito poche settimane fa.

