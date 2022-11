27 nov 2022 09:46

AL MOMENTO SONO 164 GLI SFOLLATI DOPO LA FRANA DI CASAMICCIOLA, NELL’ISOLA DI ISCHIA – GLI UNDICI DISPERSI SONO DUE FAMIGLIE: UNA DI CINQUE PERSONE CON UN BIMBO, UN’ALTRA DI TRE CON UN NEONATO, POI UN UOMO, UNA DONNA STRANIERA E UN’ANZIANA – LE RICERCHE DEI SOMMOZZATORI IN MARE: LE PERSONE CHE NON SI TROVANO POTREBBERO ESSERE FINITE NEL VORTICE DI FANGO E PRECIPITATE IN ACQUA…