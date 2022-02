IL MONDO E' STRANO: LA SORELLA DI UN MULTIMILIARDARIO SI METTE A FARE LA TELE-VENDITA DI BITCOIN - RANDI ZUCKERBERG, SORELLA DI MARK, HA CONDIVISO SU TWITTER UN VIDEO IN CUI, SULLA MUSICA DI "HELLO" DI ADELE, INVITA LE DONNE A COMPRARE VALUTA DIGITALE - "CIAO, SONO IO, VORRESTI IMPARARE A SCAMBIARE CRIPTOVALUTE?" DICE AVVOLTA IN UN CARDIGAN CON IL COLLO DI PELLICCIA MENTRE IMITA LA POPSTAR... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Randi Zuckeberg nel video per le criptovalute

La sorella di Mark Zuckerberg ha dato il via a una campagna pubblicitaria di una criptovaluta commercializzata per le donne con un esilarante omaggio ad Adele.

La nuova pubblicità della moneta presenta Randi Zuckerberg, 39 anni, in un cardigan con collo di pelliccia, un po' come quello che Adele indossava nel suo video "Hello", sincronizzata con le labbra con una versione a tema crittografico della stessa canzone.

«Ciao sono io, vorresti imparare a scambiare criptovalute?» canta Randi nel video. La donna ha condiviso il video la scorsa settimana su Twitter scrivendo: «Crypto dovrebbe essere divertente. Scusa Adele».

Adele

Zuckerberg, che ha lasciato la società di social media di suo fratello dopo 10 anni per via della carenza di donne nella tecnologia, è consulente del marchio OKCoin, che ha promesso di investire 1 milione di dollari per portare più donne alle criptovalute. Sperano che metà della loro valuta sarà detenuta dalle donne entro il 2025.

OKcoin afferma che la sua missione è incoraggiare le donne a esplorare la «finanza decentralizzata», che è il gergo crittografico per tenere i tuoi soldi in un portafoglio digitale e fuori dalla banca, senza commissioni.

Randi Zuckeberg nel video per le criptovalute 3

«È sempre stata una mia passione ispirare e supportare le donne nella tecnologia, negli investimenti e nella leadership, e non vedo l'ora di continuare a farlo come membro del consiglio consultivo del marchio di Okcoin», ha affermato Zuckerberg in un comunicato stampa.

Randi Zuckeberg nel video per le criptovalute 4 Randi Zuckeberg nel video per le criptovalute 2