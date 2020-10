2 ott 2020 15:40

IN UN MONDO DI "MASTERCHEF", ANCHE BURGER KING PUO' ESSERE ALTA CUCINA - LA CATENA DI FAST FOOD SI È AUTOCANDIDATA PER RICEVERE UNA STELLA MICHELIN: LA DIVISIONE BELGA HA LANCIATO UNA PETIZIONE ON LINE CHIEDENDO AI SUOI FOLLOWER DI SOSTENERE L’INIZIATIVA – DI SICURO LA PROPOSTA SARÀ SNOBBATA, MA ALMENO SONO RIUSCITI AD ATTIRARE L’ATTENZIONE...