Un giorno al mese in quarantena, Christie fa una riunione su Zoom con i colleghi. Era in collegamento quando ha iniziato a sentire dei rumori molesti dal piano di sopra. Proprio in quel momento il suo vicino aveva deciso di iniziare a darci dentro con la compagna proprio mentre lei era in videocall dal suo appartamento di San Diego. «Ero seduta davanti a quelle persone e stavo aspettando il momento in cui qualcuno mi avrebbe detto qualcosa. Fortunatamente non l’hanno sentito, ma sono stata distratta per l’intera riunione e adesso tremo per la prossima riunione».

In tutto il mondo le persone stanno trascorrendo più tempo a casa, rivedendo le relazioni – nel bene o nel male – con i loro vicini. Nei palazzi le parti in comune sono diventate zone da evitare per paura del contagio e un bambino che piange o la musica a volume alto possono infastidire le persone già sull’orlo di una crisi di nervi a causa della pandemia.

Una mamma di 47 anni di Minneapolis ha detto di essere entrata nel panico quando ha visto che il suo vicino aveva organizzato una festa in pieno lockdown: «Quando li ho visti ho avuto una crisi di pianto. Ogni persona che non rispetta le regole provoca un effetto a catena potenzialmente devastante».

Nel Maryland la polizia ha recentemente chiesto ai residenti di indossare pantaloni prima di recuperare la posta. E su NextDoor, la rete che collega i vicini e dove di solito ci si lagna per qualcosa che non va, un utente ha chiesto ai vicini di non uscire in pigiama: «Non vi chiedo di vestirvi di tutto punto, ma considerate almeno di indossare abiti ordinati e puliti. Le donne dovrebbero truccarsi almeno un po’. Solo perché stiamo vivendo una crisi non dobbiamo essere sciatti».

Un residente della Bay Area ha scritto su Nextdoor rivelando che, dopo aver visto il suo vicino acquistare un’enorme quantità di salviette disinfettanti, ha controllato la sua spazzatura per vedere se fossero lì o li avesse gettate nel wc, contribuendo a intasare la rete fognaria. Ma c’è anche chi ha stabilito un contatto con vicini che non aveva mai visto seguendo lo stile dei balconi italiani: c’è chi ha organizzato flash mob, chi ha cantato, chi ha ballato. C’è anche chi ha conosciuto un vicino malato e lo ha intrattenuto confortandolo dalla finestra e chi si è innamorato di un vicino che non aveva mai visto prima.

