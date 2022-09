LA MONTAGNA UCCIDE - UN 14ENNE ITALIANO DI ORIGINI MAROCCHINE È MORTO NEL CANTON TICINO, DOPO ESSERE PRECIPITATO PER 100 METRI DA UN SENTIERO, TRAVOLGENDO DUE AMICI - IL GIOVANE È MORTO SUL COLPO, GLI ALTRI DUE SONO STATI RICOVERATI IN OSPEDALE IN CONDIZIONI GRAVISSIME - I RAGAZZI SI TROVAVANO SU UN SENTIERO A 2.200 METRI DI ALTEZZA PER UNA GITA ORGANZZATA ORGANIZZATA DA UN'ASSOCIAZIONE SPORTIVA…

Rosella Formenti per “QN – il Giorno”

14ENNE ITALIANO MUORE IN SVIZZERA

È bastata la banale perdita dell'equilibro da parte di un 14enne, un istante di disattenzione su un battuto sentiero di montagna per trasformare una tranquilla gita domenicale organizzata da un'associazione sportiva in una tragedia dal bilancio tragico.

Il tutto nel Comune di Blenio, in Canton Ticino, a pochi chilometri dal confine con l'Italia: a perdere la vita un quattordicenne residente a Bisuschio, nel Varesotto, mentre un quindicenne della vicina Induno Olona e un quattordicenne ticinese sono ricoverati in ospedale a Lugano in condizioni gravissime.

L'incidente poco prima delle 12: secondo una prima ricostruzione il quattordicenne stava effettuando un'escursione con una comitiva nella zona della Capanna Scaletta, nelle Alpi Lepontine, a 2.200 metri di altezza: una meta particolarmente frequentata in questo periodo dagli appassionati di montagna. All'improvviso il ragazzino mentre percorreva un sentiero è caduto, compiendo un volo terribile per circa 100 metri.

Nello scivolare ha travolto il quindicenne che faceva parte dello stesso gruppo. Un altro quattordicenne, un cittadino svizzero domiciliato nel Mendrisiotto, al confine con Varese, ha cercato di soccorrere i due ragazzi ma è a sua volta precipitato. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale sono intervenuti i soccorritori della Rega e del SAS, il soccorso alpino svizzero.

Per il quattordicenne, un ragazzino di origini marocchine - caduto per primo - raggiunto dagli operatori sul greto di un torrente - non c'è stato nulla da fare: al loro arrivo era ormai privo di vita. Gli altri due giovani invece sono stati trasportati in elicottero in ospedale, a Lugano. Le loro condizioni al momento del ricovero erano gravissime: lottano tra la vita e la morte.

Complessa la macchina dei soccorsi, con gli operatori che sono dovuti intervenire con due elicotteri, il primo decollato dalla base di Locarno e un secondo da Erstfeld, nel Canton Uri, con a bordo oltre al personale medico anche alpinisti specializzati. Sul posto è stato inviato anche un "care team", per prestare assistenza psicologica a chi è rimasto coinvolto nella tragedia.

Sconvolto il sindaco di Bisuschio, Giovanni Resteghini: «In paese siamo tutti sconvolti, conosco bene il ragazzo deceduto e la sua famiglia: è come se mi fosse morto un figlio». Per il Varesotto è un'estate tragica per le vittime di incidenti in montagna: solo quattro giorni fa, a Caronno Pertusella, si sono celebrati i funerali di Paolo Fiscato, 12 anni, morto dopo una settimana di ricovero in ospedale a Novara, dov' era stato trasportato nel pomeriggio del 20 agosto dopo una caduta in Val Formazza.