A MONTECARLO ARRIVANO I TROGLODITI – UNA VILLA RICAVATA NELLA ROCCIA CHE RICORDA UNA CAVERNA IN CUI ABITAVANO I NOSTRI ANTENATI: VILLA TROGLODITA È LA NUOVA ATTRAZIONE PER RICCASTRI NEL PRINCIPATO DI MONACO – UN’ABITAZIONE DA 500 METRI QUADRATI IPER-TECNOLOGICA E DI SUPERLUSSO CON ASCENSORE INTERNO, PISCINA SIMILE A UN LAGO SOTTERRANEO E…(VIDEO)

Francesco Tortora per "www.corriere.it"

La Villa troglodita

villa troglodita 12

È stata ribattezzata "Villa Troglodita" perché è costruita completamente nella roccia e richiama le caverne dove abitavano i nostri antenati. Ma a differenza di queste ultime la dimora, ideata dall'architetto Jean-Pierre Lott e situata vicino alla zona più antica del Principato di Monaco, è iper-tecnologica, extra-lusso e adeguata ai più alti standard ambientali.

Secondo il sito web dell'architetto Jean-Pierre Lott, ci sono voluti 20 mesi di lavoro e un budget di 3 milioni di euro per rifinire questa villa di 500 metri quadri. Seguiteci nelle prosisme schede per vedere gli interni e un po’ di soluzioni all’avanguardia.

villa troglodita 10

Cinque piani con ascensore

Degna di James Bond, la villa conta cinque piani ed è servita da un ascensore interno.

Passerella e piscina

L'ingresso è accessibile dalla strada attraverso una passerella che si affaccia su una piscina simile a un lago sotterraneo.

Energia geotermica

Il soggiorno e le tre camere da letto sono ai piani superiori. La villa utilizza energia geotermica per il riscaldamento. Ci sono pannelli fotovoltaici sul tetto e rivestimenti in sughero per ottimizzare l'isolamento di tutto l'edificio.

villa troglodita 11

Luce autonoma e collettori per l'acqua piovana

La luce può essere regolata in modo completamente autonomo e per limitare lo spreco di acqua la villa dispone di collettori per l'acqua piovana.

villa troglodita 3

Riflessione su spazio e energia

Interessante la riflessione che si trova sul sito dello studio d’architettura: «Più che una semplice casa, la 'Villa Troglodyte' è per noi l'occasione di una riflessione fondamentale sullo spazio e sull'energia», sottolinea la società J.B. Pastor & Fils che ha portato a termine i lavori. «Questo progetto anticipa quello che potrebbe essere l'habitat di domani».

villa troglodita 5 villa troglodita 2 villa troglodita 7 villa troglodita 8 villa troglodita 9 villa troglodita 6 villa troglodita 4