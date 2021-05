MORGAN È STATO CITATO A GIUDIZIO PER AVER INSULTATO LA POLIZIA IL GIORNO DELLO SFRATTO DALLA SUA CASA DI MONZA. NEL GIORNO DELLA PRIMA UDIENZA PRELIMINARE DEL PROCESSO CHE LO VEDE IMPUTATO PER STALKING, L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA HA NOTIFICATO A CASTOLDI UN DECRETO DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO PER I REATI DI RESISTENZA E INGIURIE A PUBBLICO UFFICIALE….

Federico Berni per www.corriere.it

Altri guai giudiziari per Marco Castoldi, in arte Morgan. Secondo quanto appreso mercoledì, nel giorno della prima udienza preliminare del processo che vede il 48enne cantautore monzese imputato per stalking ai danni di una musicista, l’autorità giudiziaria ha notificato a Castoldi un decreto di citazione diretta a giudizio per i reati di resistenza e ingiurie a pubblico ufficiale, per fatti che sarebbero avvenuti il giorno dell’esecuzione forzata dello sfratto dalla sua abitazione di via Adamello.

Dunque si profila un altro processo, fissato nei prossimi mesi, per l’artista brianzolo, il quale figura anche come imputato di stalking davanti al gup Angela Colella, a seguito della denuncia di una collega 32enne con la quale aveva avuto una relazione sentimentale terminata in modo burrascoso. Per questa vicenda, il tribunale ha aggiornato l’udienza a luglio, per decidere sull’istanza di incompetenza territoriale presentata dai difensori (gli avvocati Rosella Gallo e Leonardo Cammarata) dell’ex frontman dei Bluvertigo.

Ma un’altra denuncia lo porterà in estate davanti al giudice. Si tratta di quella avanzata nei suoi confronti dalla polizia in base a una presunta resistenza a pubblico ufficiale con ingiurie all’indirizzo degli agenti, che sarebbe avvenuta a giugno 2019, il giorno in cui l’artista (difeso in questo caso dall’avvocato Roberto Iannaccone) aveva provato ad opporsi (davanti alle telecamere) allo sfratto dalla sua casa monzese di via Adamello.

