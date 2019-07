FORSE NON AVEVA VISTO COME FINISCE IL FILM - SPOSINA MORTA SULLE TRACCE DEL MAGIC BUS DI ''INTO THE WILD''. UNA BIELORUSSA DI 24 ANNI VIENE TRAVOLTA DALLA CORRENTE MENTRE ATTRAVERSA IL FIUME DELL'ALASKA NEI PRESSI DEL LUOGO IN CUI MORÌ CHRISTOPHER MCCANDLESS, IMMORTALATO DAL FILM DI SEAN PENN - NON E' LA PRIMA A MORIRE TENTANDO DI RAGGIUNGERE IL BUS, E OGNI ANNO I RANGER DEVONO SALVARE DECINE DI CRETINI CHE SI IMPROVVISANO ESPLORATORI