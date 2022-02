UN MORSO FATALE - VAVA SURESH, CACCIATORE DI SERPENTI INDIANO DI 48 ANNI, E' STATO MORSO DA UN COBRA REALE DI 3 METRI - L'UOMO ERA STATO CHIAMATO PER LIBERARE UNA STALLA DAL SERPENTE, CHE DA QUATTRO GIORNI SE NE STAVA RANNICCHIATO IN UN ANGOLO - DOPO ESSERE STATO FERITO, SURESH E' RIUSCITO A INFILARE IL RETTILE IN UN SACCO, POI SI E' ACCASCIATO E... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Vava Suresh

Un famoso cacciatore di serpenti indiano sta combattendo tra la vita e la morte dopo essere stato morso alla coscia da un cobra reale di 3 metri mentre cercava di metterlo in sicurezza. Vava Suresh, 48 anni, noto nello stato del Kerala dove è apparso in TV, stava effettuando un salvataggio nel vicino Tamil Nadu quando è stato morso.

Il video scioccante girato da un locale mostra il momento in cui il cobra si è alzato e ha morso Suresh sulla coscia destra mentre cercava di metterlo in un sacco. Incredibilmente, è riuscito a finire di mettere il serpente nella borsa prima di perdere i sensi e di essere portato d'urgenza in ospedale, dove ora è in terapia intensiva.

Suresh è stato inizialmente portato in una scuola medica privata a Kottayam, a breve distanza da dove è stato morso per la prima volta, ma lì è stato colto da un infarto. Dopo aver scoperto che il cuore funzionava solo al 20% del suo ritmo normale, i medici hanno deciso di trasferirlo in un ospedale più grande a Kottayam per un trattamento specialistico.

Vava Suresh 2

È stato tenuto lì durante la notte, con i medici che hanno detto martedì mattina che ha risposto al trattamento. Suresh è ancora privo di sensi e in terapia intensiva, ha riferito l'Hindustan Times , ma ha iniziato a respirare da solo.

I medici hanno avvertito che ci vorrà del tempo prima che tutti gli effetti del veleno diventino evidenti e non è possibile dire se Suresh si riprenderà completamente. Nel corso di una carriera durata due decenni, Suresh afferma di aver salvato migliaia di serpenti e di essere stato morso centinaia di volte.

Secondo l'Hindustan Times, aveva appena finito di riprendersi in ospedale da un altro morso di serpente quando lunedì è uscito per recuperare il cobra. Venerdì una famiglia nel villaggio di Kurichy aveva chiamato Suresh per riferire di un cobra che avevano trovato dormire vicino a una stalla abbandonata nella loro proprietà.

Mappa India

Suresh aveva detto alla famiglia che era "impegnato", ma si è offerto di uscire lunedì se il rettile si fosse trovato ancora lì.

I cobra reali sono serpenti altamente velenosi che iniettano una potente neurotossina usando brevi zanne attaccate alla mascella superiore. Sebbene il veleno in sé non sia particolarmente letale, i cobra reali hanno ghiandole velenifere più grandi di qualsiasi serpente, e possono iniettare grandi quantità di veleno, rendendolo fatale.

Un cobra reale con ghiandole velenifere piene e abbastanza tempo per dispiegarle può iniettare abbastanza neurotossina in un morso da uccidere 20 persone o un grande elefante. La tossina agisce attaccando i nervi e il cervello, paralizzando i muscoli che controllano la respirazione e la frequenza cardiaca, portando in genere ad arresto cardiaco o asfissia in appena 30 minuti.

L'unico trattamento noto consiste nell'iniettare il sito del morso iniziale con antiveleno il più rapidamente possibile. Se non è disponibile alcun antiveleno, le vittime possono anche essere collocate su macchine per la respirazione fino a quando i loro polmoni non sono in grado di funzionare normalmente.