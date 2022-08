IL MORSO DI KANYE – MEGA SCAZZO SOCIAL TRA KIM KARDASHIAN, PETE DAVIDSON E KANYE WEST: DOPO L’ANNUNCIO DELLA FINE DELL’AMORE TRA L’INFLUENCER CULOIDE E IL COMICO, WEST (CHE E' STATO SPOSATO CON LA KARDASHIAN) HA PUBBLICATO UNA FINTA PRIMA PAGINA PER ANNUNCIARE LA MORTE DEL “NEMICO”, CON UN FINTO NECROLOGIO – SUI SOCIAL IL RAPPER È STATO MASSACRATO PER IL CATTIVO GUSTO MENTRE KIM SAREBBE FURIOSA: “NON TOLLERERÒ QUESTO COMPORTAMENTO”. E IL POVERO PETE DAVIDSON È FINITO IN TERAPIA DOPO MESI DI BULLISMO DI KANYE... - VIDEO

È durata appena nove mesi la storia d'amore tra Kim Kardashian e Pete Davidson, che «hanno deciso di essere solo amici», come ha riportato la scorsa domenica un insider a PageSix ed E!Online. Una rottura lampo come tante, che ha offerto a Kanye West, l'ex marito più famoso della Kardashian (la socialite è stata sposata anche con Damon Thomas e Kris Humphries, ndr) lo spunto per una bravata social. Su Instagram, il rapper, che ora si fa chiamare Ye, ha pubblicato un necrologio utilizzando una pagina fake del The New York Times: «Skete Davidson è morto a 28 anni» recita la scritta.

Un chiaro riferimento all'attore comico e conduttore ventottenne, che già in precedenza West aveva soprannominato «Skete», e alla morte della relazione con Kim, iniziata proprio mentre si chiudeva il loro matrimonio. Il giornale riporta la data di lunedì 8 agosto e, più in piccolo, un'ulteriore «notizia»: «Kid Cudi voleva fare il funerale ma temeva i lanciatori di bottiglie», un altro con cui il rapper ha avuto spesso a che dire; West e Cudi erano grandi amici negli anni Duemila, ma poi il rapporto si è incrinato perché Cudi è anche molto amico di Davidson.

La trovata di West a molti non è piaciuta affatto. Impossibile dar loro torto: di pessimo gusto, auspica la morte di un uomo di 28 anni e tradisce una personalità problematica, piena di risentimento e incapace di gestire le proprie emozioni negative. «Da fan odio questo, cresci», gli ha suggerito qualcuno, «Sei imbarazzante, concentrati sul tuo lavoro e sui tuoi bambini», lo ha esortato un altro seguace. Dopo le polemiche il rapper è tornato sui suoi passi, rendendo privato il suo account, ma ormai il danno era fatto.

La fine della relazione tra la Kardashian e Davidson, del resto, non ha sconvolto più di tanto nemmeno loro due. Si sono trovati in un momento in cui entrambi avevano bisogno di leggerezza e si sono divertiti senza troppi pensieri, tra vacanze insieme, red carpet e post social, ma non c'è mai stata una reale intenzione di impegnarsi, specie da parte di Kim, che ha iniziato a frequentare Pete perché del tutto diverso da West, il classico chiodo scaccia chiodo.

«Sapevano entrambi che la loro storia era condannata», ha fatto sapere una fonte vicina all'ex coppia a Page Six. Colpa della differenza di età, 28 lui 41 lei, e della distanza: Kim vive a Los Angeles con i quattro figli avuti da West, Davidson fa base a New York. Lui, inoltre, al momento sta girando un film in Australia, un altro ostacolo non da poco.

E poi c'è West, per cui tutto è spunto per esternazioni plateali. Davidson non gli è mai andato giù e negli ultimi mesi gli attacchi sono stati numerosi, dalle accuse di essere l'ex fidanzato di Hillary Clinton al video del brano Eazy, in cui una versione in creta di Davidson viene catturata, decapitata, piantata nel terreno e trasformata in una pianta. Il testo del brano include la frase «Dio mi ha salvato da quell'incidente solo perché potessi fare il culo a Pete Davidson». La clip terminava con un messaggio rivolto direttamente a Davidson: «Tutti vissero felici e contenti tranne Skete» (nome poi sostituito con «chi sai tu»). Kim, stando a un insider vicino alla famiglia che ha parlato con Page Six sarebbe «furiosa». Come darle torto…

