È MORTA A 96 ANNI RUTH WESTHEIMER, LA SESSUOLOGA PIÙ FAMOSA DEGLI STATI UNITI, CHE A PARTIRE DAGLI ANNI '80 HA AIUTATO GLI AMERICANI A SFATARE MOLTISSIMI TABÙ SUL SESSO - "DR. RUTH", SOPRAVVISSUTA ALL'OLOCAUSTO E CRESCIUTA IN UN ORFANOTROFIO IN SVIZZERA, RISPONDEVA ALLE DOMANDE PIÙ "IMBARAZZANTI" SUI RAPPORTI, COME IL SESSO ANALE O QUELLO ORALE, CON UN LINGUAGGIO ACCESSIBILE, SPIEGANDO I PASSAGGI FISICI, PSICOLOGICI ED EMOTIVI DELLA SESSUALITÀ...

Doctor Ruth, la guru del sesso, la dottoressa dal forte accento tedesco che ha insegnato a due generazioni di americani con i suoi famosissimi talk show come fare sesso e non averne paura, parlando con termini medici e senza pregiudizi, è morta all'età di 96 anni. […] La sua vita diventata anche un docu-film.

[…] Per lei, alla radio o alla tv, affrontare argomenti impegnativi risultava normale come parlare delle api o dell'accoppiamento dei pesci, riuscendo a sciogliere nodi impegnativi, a volte imbarazzanti, spiegando agli ascoltatori con un linguaggio accessibile i passaggi fisici, psicologici ed emotivi che la attività sessuale andava a toccare. […]

Già negli anni Ottanta, in televisione, rispondeva a questioni che avrebbero potuto fare arrossire chiunque a proposito del sesso anale o del sesso orale, ma sempre con garbo ed un approccio medico, rivoluzionando una comunicazione capace di insegnare. Ben presto per gli americani Dr Ruth si è trasformata in una persona di famiglia molto saggia alla quale confidare dilemmi. «“Io ho solo voluto insegnare alle persone quello che non conoscevano, onorando il mio percorso professionale e anche quello che ho imparato in famiglia dai miei parenti, dove si poteva parlare liberamente di tutto, naturalmente nei termini appropriati». […]

La vita di Dr Ruth ha avuto un cammino incredibile. Durante la Seconda Guerra Mondiale, proveniente da una famiglia ebrea ortodossa, Ruth è stata l'unica ad essere sopravvissuta alla Shoah ed è cresciuta in un orfanotrofio in Svizzera. Una volta finita la guerra si è spostata in Israele e poi, successivamente, negli Stati Uniti, dove è arrivata sola e con una figlia che ha cresciuto da single. Già di per sé una cosa piuttosto inusuale e di rottura per quei tempi. Il che la dice lunga sulla forza interiore che aveva Dr Ruth.

