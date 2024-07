È MORTA LIORA ARGAMANI, LA MADRE DI NOA, LA RAGAZZA ISRAELIANA RIMASTA OSTAGGIO A GAZA PER OTTO MESI E LIBERATA UN MESE FA. LA DONNA ERA RICOVERATA PER UN TUMORE AL CERVELLO: NONOSTANTE LA MALATTIA SI ERA BATTUTA STRENUAMENTE PER IL RILASCIO DELLA FIGLIA, CON NUMEROSI APPELLI AD HAMAS – DOMENICA NOA, IL CUI COMPAGNO È ANCORA PRIGIONIERO DEI TERRORISTI, HA PARLATO PER LA PRIMA VOLTA DALLA LIBERAZIONE - VIDEO

MORTA LIORA ARGAMANI, MADRE DI NOA, L'OSTAGGIO LIBERATO

noa argamani con la madre liora

(ANSA) - E' morta Liora Argamani, madre di Noa, la ragazza israeliana ostaggio a Gaza liberata di recente insieme ad altri 3 rapiti, in una operazione dell'Idf a Gaza.

Lo ha fatto sapere l'ospedale dove la donna era ricoverata per un tumore al cervello. Liora Argamani, di origini cinesi, si era battuta strenuamente per la liberazione della figlia, rapita al festival musicale Nova il 7 ottobre dello scorso anno, con numerosi appelli ad Hamas, invocando anche le sue condizioni di salute terminali.

Nelle ultime ore Noa - il cui compagno è ancora prigioniero a Gaza - è stata accanto alla madre.

ISRAELE, NOA ARGAMANI PARLA PER LA PRIMA VOLTA DOPO IL RAPIMENTO: "NON DIMENTICARE GLI ALTRI OSTAGGI”

Estratto da www.adnkronos.com

NOA ARGAMANI

Noa Argamani parla per la prima volta dopo la liberazione. "Sono a casa ora, ma non possiamo dimenticare gli ostaggi che sono ancora tenuti prigionieri a Gaza, in attesa del loro ritorno" dice in un video, pubblicato sui social di 'Hostages and missing family forum', la 25enne, simbolo del 7 ottobre, salvata l'8 giugno scorso dalla prigionia di Hamas a inizio giugno, invitando a ricordare chi è ancora nelle mani di Hamas a Gaza tra cui anche il suo fidanzato Avinatan Or.

liora argamani madre di noa

Noa è stata salvata con altri tre ostaggi, dopo otto mesi di prigionia nella Striscia di Gaza, in un blitz condotto dalle forze israeliane a Nuseirat. "La mia preoccupazione più grande durante la prigionia erano i miei genitori" ha detto facendo riferimento alla malattia della madre con un cancro terminale. "E' un grande privilegio, poterle essere accanto" ha concluso, chiedendo di fare tutto il possibile affinché anche gli altri ostaggi possano riacquistare la libertà. […]

liora argamani madre di noa 1 NOA ARGAMANI RAPITA IL 7 OTTOBRE noa argamani ostaggio di hamas il blitz israeliano per liberare noa argamani 1 noa argamani nel video diffuso da hamas NOA ARGAMANI RAPITA IL 7 OTTOBRE Noa Argamani il blitz israeliano per liberare noa argamani 2 il blitz israeliano per liberare noa argamani 3 il blitz israeliano per liberare noa argamani 8 NOA ARGAMANI liora argamani madre di noa 3 liora argamani madre di noa 2 NOA ARGAMANI