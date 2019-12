È MORTA LA MAMMA DI AL BANO – LA SIGNORA JOLANDA AVEVA 96 ANNI E SI È SPENTA A CELLINO SAN MARCO: AVEVA UN RAPPORTO MOLTO STRETTO CON IL FIGLIO, CHE PIÙ VOLTE L’HA OMAGGIATA PUBBLICAMENTE - I FUNERALI CI SARANNO DOMANI – LE DIVERGENZE CON LOREDANA LECCISO E IL BUON LEGAME CON ROMINA POWER

al bano carrisi con la mamma jolanda

Lutto per il cantante Albano Carrisi: si è spenta a 96 anni a Cellino San Marco mamma Jolanda. A riportare la notizia del decesso della donna, legatissima al figlio e da sempre sua sostenitrice accanita, è il Quotidiano di Puglia. Il cantante di Cellino aveva più volte omaggiato pubblicamente la donna, descrivendola come un perno assoluto per la sua vita. Il cantante aveva dedicato alla madre un libro dal titolo "Madre mia, l'origine del mio mondo", piuttosto evocativo del tipo di rapporto che legava l'artista a sua madre.

I funerali l'11 dicembre a Cellino

al bano carrisi con la mamma jolanda, umberto tozzi e toto cutugno

L'annuncio della scomparsa della donna, che più volte Al Bano aveva portato in televisione, è stato dato anche a La Vita in Diretta. I conduttori del programma hanno inoltre aggiunto che il cantante, diretto in Albania per impegni di lavoro, è stato prontamente avvisato da suo fratello ed è diretto in questo momento in Puglia. I funerali si terranno domani, mercoledì 11 dicembre alle 16, naturalmente a Cellino.

Il forte legame tra Al Bano e sua madre Jolanda

al bano carrisi con la mamma jolanda e romina power

Jolanda ha avuto grande influenza sulla vita di Al Bano. In un'intervista rilasciata nelle settimane di presentazione del libro dedicato alla madre, il cantante di Cellino aveva confidato anche un aneddoto sul primo litigio con lei:

loredana lecciso 3

Il nostro primo scontro avvenne quando mollai la scuola e decisi di tentare la fortuna come cantante, al Nord. La capisco: mi sognava maestro, con un posto fisso, e io andavo lontano a fare non si sa cosa. Le dissi che lavoravo al Comune di Milano, invece facevo il cameriere. Quando un cellinese di passaggio fece la spia scoppiò un putiferio.

loredana lecciso al bano 2

Le divergenze con Loredana Lecciso

Un'influenza, quella della madre Jolanda, che avrebbe avuto forte peso anche sulle vicende sentimentali di Al Bano. Fu proprio lui a raccontare che nella turbolenta relazione tra la Lecciso e Al Bano, Jolanda avesse sempre preso le parti del figlio. Negli anni 2000, dopo che Loredana lasciò il cantante in diretta tv, mentre lui era all'Isola dei Famosi, si scatenò un immenso fenomeno mediatico sulla coppia. Nonostante i due siano poi tornati insieme, il rapporto tra la Lecciso e la suocera nonera mai stato più recuperato:

al bano carrisi con la mamma jolanda a porta a porta

Dopo quell'intervista in cui Loredana dichiarò che voleva lasciarmi, mia madre non le ha più rivolto la parola. È una leonessa: chi ferisce suo figlio non ha scampo….

Mamma Jolanda adora invece Romina Power

al bano carrisi con la mamma jolanda a porta a porta 2

Ben diverso il rapporto tra la signora e Romina Power, moglie di Al Bano dal 1970 al 1999 (il divorzio è stato ufficializzato nel 2012). Inizialmente faticò ad accettare l'amore tra l'adorato erede e l'americana figlia di Tyrone Power e Linda Christian. Poi, a detta di Al Bano, tra le due nacque uno splendido legame:

Figuriamoci. Provi a immaginare una contadina, che non era mai stata più in là di Brindisi, di fronte alla figlia di due grandi attori di Hollywood. Divorziati, peraltro! “Questa avrà mille grilli per la testa”, pensava. Per cambiare idea le bastò incontrarla. Romina era una ragazza semplice, bisognosa di quella famiglia che non aveva mai avuto. Mia moglie si appoggiò a mia madre e Jolanda s’innamorò di lei.

