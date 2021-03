È MORTA PER OVERDOSE MADDALENA URBANI, FIGLIA DI CARLO, IL MEDICO CHE HA SCOPERTO LA SARS – AVEVA VENT’ANNI ED È STATA TROVATA SENZA VITA IN UN APPARTAMENTO ALLA PERIFERIA DI ROMA - PER STABILIRE CON CERTEZZA COSA LE SIA SUCCESSO BISOGNERÀ ASPETTARE L’AUTOPSIA – INTANTO È STATO ARRESTATO IL PROPRIETARIO DELLA CASA, A CUI È STATA SEQUESTRATA DELL’EROINA…

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Sarà l'autopsia a stabile con certezza le cause della morte di Maddalena Urbani, figlia 21enne del medico-eroe vittima della Sars. Carlo Urbani fu il medico dell'Oms che rimase vittima della Sars, la polmonite atipica che contribuì a scoprire.

Dai primi accertamenti la giovane, trovata morta ieri in un appartamento in zona Cassia a Roma, sarebbe morta per overdose probabilmente di eroina, come riportano oggi alcuni quotidiani. La polizia ha arrestato il proprietario dell' abitazione per detenzione di droga. Da stabilire con certezza se sia stato lui a fornirgliela. In casa è stata sequestrata una piccola quantità di eroina.

La tristezza di questa storia, che si conclude con la morte di una ragazza ventenne per overdose, comincia quasi venti anni prima con la morte del padre, il medico Carlo Urbani, scienziato coraggioso scopritore della Sars - sindrome respiratoria acuta grave - e vittima della stessa, a Bangkog nel 2003.

A quel tempo Maddalena era molto piccola ed era la più piccola dei figli di Carlo. La sua breve vita si è conclusa in un appartamento alla periferia di Roma, alla vigilia del 18esimo anniversario della morte del padre, il medico eroe insignito dal Quirinale della Gran Croce d’Onore dell’Ordine della Stella d’Italia.

A dare l’allarme è stato il padrone di casa: un trafficante di droga siriano, di 62 anni, costretto ai domiciliari fino a settembre. È stato lui a chiamare il 118, ma all’arrivo del medico per la giovane non c’era più nulla da fare. Maddalena sarebbe deceduta per un’overdose. Forse un mix di sostanze, sarà l’autopsia a fornire dati più concreti.

