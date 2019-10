MORTE DAL CIELO – UN AEREO DI PICCOLE DIMENSIONI SI È SCHIANTATO POCO DOPO IL DECOLLO IN UNA STRADA DI BELO HORIZONTE, IN BRASILE – IL VELIVOLO È CADUTO SU ALCUNE MACCHINE SCATENANDO UN DEVASTANTE INCENDIO: NELL’INCIDENTE SONO MORTE TRE PERSONE…(VIDEO)

Da "www.corriere.it"

piccolo aereo precipita in strada a belo horizonte 12

Un aereo di piccole dimensioni è precipitato in un quartiere residenziale di Belo Horizonte, in Brasile, poco dopo il decollo dall’aeroporto Carlos Prates. Nello schianto varie auto parcheggiate hanno preso fuoco. Tre le vittime: una era a bordo del velivolo, una alla guida di un’auto e un pedone.

