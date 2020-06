Da https://www.youtg.net/

il canale boliviano pat trasmette in diretta la morte di un malato di coronavirus 2

Il canale boliviano Pat ha deciso di trasmette in diretta gli ultimi minuti della vita di un paziente contagiato dal coronavirus, mentre i medici cercavano disperatamente di salvarlo. La scelta ha suscitato numerose polemiche nel Pese del Sudamerica.

Il programma si chiama No Lies: i produttori hanno spiegato di aver preso la decisione di far vedere quelle terribili immagini in polemica con le autorità di azione che avevano trascurato i servizi sanitari e il pericolo. La Regione di Santa Cruz ha circa il 60 percento dei 21.000 casi di contagio della Bolivia e lì si è registrata la metà dei suoi 679 decessi.

