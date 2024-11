I MORTI PER TUMORE SONO DESTINATI A RADDOPPIARE ENTRO IL 2050 A CAUSA DELL’AUMENTO DEI CASI NEI PAESI A BASSO E MEDIO REDDITO - IL MOTIVO? "L'OCCIDENTALIZZAZIONE" DELLE POPOLAZIONI SUI FATTORI DI RISCHIO, COME LE DIETE POCO SALUTARI - IL NUMERO DI CASI DI CANCRO NEL MONDO DOVREBBE AUMENTARE DI 15,3 MILIONI NEL 2050 (NEL 2022 FURONO 20 MILIONI) - ANCHE I DECESSI SONO DESTINATI A CRESCERE CON UN INCREMENTO DI 8,8 MILIONI DI MORTI IN PIÙ NEL 2050 RISPETTO AI 9,7 MILIONI DEL 2022…

(ANSA) - Le vittime del cancro a livello globale sono destinate a raddoppiare quasi entro il 2050, principalmente a causa dell'aumento dei casi nei paesi a basso e medio reddito.

Lo rivela un'analisi pubblicata su Jama Network Open e condotta da Habtamu Bizuayehu dell'Università del Queensland, in Australia, basata sui dati recenti relativi a incidenza e mortalità per 36 tipi di cancro in 185 paesi, utilizzando il database del Global Cancer Observatory. Successivamente, i ricercatori australiani hanno proiettato i futuri casi e decessi applicando tali tassi alle previsioni di popolazione per il 2050 del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo.

Secondo le stime, il numero totale di casi di cancro a livello mondiale dovrebbe aumentare di quasi il 77% tra il 2022 e il 2050, il che significherebbe 15,3 milioni di casi in più nel 2050 rispetto ai 20 milioni del 2022.

Anche i decessi per cancro a livello globale sono destinati a crescere di quasi il 90% in questo periodo, con un incremento di 8,8 milioni di decessi in più nel 2050 rispetto ai 9,7 milioni del 2022. Gli aumenti maggiori sono previsti nei paesi che hanno un punteggio basso e medio nell'Indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite (un indice che considera aspettativa di vita, livello di istruzione e reddito medio pro capite).

Nei paesi con basso punteggio, come Niger e Afghanistan, si prevede che i casi e i decessi per cancro quasi triplicheranno entro il 2050. Al contrario, nei paesi con punteggio molto alto, come la Norvegia, i casi e i decessi aumenteranno rispettivamente in media del 42% e del 56%.

L'aumento dei casi di cancro è probabilmente influenzato da vari fattori, tra cui l'invecchiamento della popolazione, che aumenta il rischio di cancro. Tuttavia, lo studio non ha considerato l'introduzione di nuovi o più efficaci trattamenti che potrebbero 'cambiare le carte in tavola'.

Nei paesi meno sviluppati, è probabile che gli aumenti siano maggiori a causa della cosiddetta occidentalizzazione delle popolazioni, ossia della tendenza a sviluppare comportamenti associati a un rischio più alto di cancro, come adottare diete poco salutari.

