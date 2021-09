È MORTO A 57 ANNI WILLIE GARSON, AMATISSIMO CARATTERISTA NOTO SOPRATTUTTO PER IL RUOLO DI STANFORD BLATCH, ICONA GAY DI "SEX AND THE CITY" - A DARE L'ANNUNCIO E' STATO IL FIGLIO: "TI AMO COSI' TANTO PAPA'. RIPOSA IN PACE E SONO COSì FELICE CHE TU ABBIA POTUTO CONDIVIDERE TUTTE LE TUE AVVENTURE CON ME E CHE SIAMO STATI CAPACI DI REALIZZARE COSì TANTO" - IGNOTA PER IL MOMENTO LA CAUSA DELLA MORTE...

willie garson e sarah jessica parker in sex and the city 3

È morto a 57 anni Willie Garson. Amatissimo caratterista era celebre soprattutto per il ruolo di Stanford Blatch, icona gay interpretata in tutte le stagioni di "Sex and the City" e anche nei due film tratti dalla serie tv. A dare l'annuncio della morte è stato il figlio con un post su Instagram. Ancora non sono stati diiffusi dettagli sulle cause del decesso.

«Ti amo così tanto papà - ha scritto Nathen Garson nel post -. Riposa in pace e sono così felice che tu abbia potuto condividere tutte le tue avventure con me e che siamo stati capaci di realizzare così tanto. Sono davvero orgoglioso di te».

Nato ad Highland Park, un comune del New Jersey, il 20 febbraio del 1964, William Garson Paszamant è stato uno dei volti più popolari negli anni 90 e i primi 2000, comparendo in oltre 50 film e moltissime serie televisive di successo. Oltre al ruolo ricorrente in "Sex and the City" Garson è apparso in "Casa Keaton", "Avvocati a Los Angeles", "Ally McBeal", "Melrose Place", "Friends", "NYPD Blue", "Due uomini e mezzo" e tantissime altre serie, in particolare sitcom, dove poteva sfoggiare la sua verve ironica.

