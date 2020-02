È MORTO CAPITAN FINDUS! - ADDIO A GIOVANNI CATTANEO, IL PRIMO A PRESTARE IL VOLTO ALLA PUBBLICITÀ DEI BASTONCINI DI PESCE NELLA TV A CAVALLO TRA GLI ANNI 70 E 80 - AVEVA 84 ANNI E NEGLI ULTIMI TEMPI VIVEVA IN CONDIZIONI DI POVERTÀ IN UN ALLOGGIO POPOLARE - IL SUO LAVORO NEI FOTOROMANZI, LE COMPARSATE AL CINEMA E LE FOTO CON I DIVI…

GIOVANNI CATTANEO VERSIONE CAPITAN FINDUS

Da “il Giornale”

È morto a 84 anni Giovanni Cattaneo, il primo Capitan Findus della pubblicità dei bastoncini di pesce nella tv a cavallo tra gli anni 70 e 80. Ricoverato all' Istituto geriatrico Piero Redaelli, a Milano, era sofferente da tempo. In più occasioni i media si erano occupati della sua triste sorte, ma il destino gli è rimasto avverso fino alla fine. Nell' ultimo periodo della sua vita ha vissuto in condizioni di indigenza in un alloggio popolare in via Pomposa, quartiere Corvetto, dove si era trasferito insieme al suo pastore tedesco dal nome originale, Commissario Com, dopo «essere caduto in miseria».

GIOVANNI CATTANEO VERSIONE CAPITAN FINDUS

Barba e capelli bianchi, cappello da marinaio in testa e un veliero in miniatura in soggiorno, nel cuore non aveva smesso di essere «il capitano». Raccontava di aver girato pubblicità, posato per i fotoromanzi, lavorato come comparsa e di aver abitato in una bella casa in zona Paolo Sarpi. Mostrava orgoglioso foto appese alle pareti, ritratti di Gino Bramieri, Tony Dallara, Macario, Miranda Martino e Nino Taranto.

GIOVANNI CATTANEO VERSIONE CAPITAN FINDUS

«Ma la cosa più bella è stata la parte di Capitan Findus», amava ripetere Cattaneo. Aggiungendo: «Al Corvetto mi sono trasferito dopo aver perso tutto perché dei cinesi mi hanno truffato». Malato da tempo, Cattaneo ha trascorso gli ultimi anni nell' istituto Redaelli. Le sue ceneri saranno portate al cimitero di San Michele dei Mucchietti, frazione di Sassuolo, in provincia di Modena.

GIOVANNI CATTANEO VERSIONE CAPITAN FINDUS GIOVANNI CATTANEO VERSIONE CAPITAN FINDUS