MORTO IN CARCERE A 80 ANNI SAMUEL LITTLE, DESCRITTO DALLA POLIZIA FEDERALE DEGLI STATI UNITI COME “IL PEGGIOR SERIAL KILLER" DELLA STORIA AMERICANA - L’EX PUGILE UCCISE 93 DONNE DAL 1970 AL 2005: LE METTEVA FUORI COMBATTIMENTO A CAZZOTTI PRIMA DI STRANGOLARLE, SENZA LASCIARE SEGNI EVIDENTI DI OMICIDIO - IN PRIGIONE SI ERA MESSO A DISEGNARE I RITRATTI DELLE SUE VITTIME... FOTO

Da www.tgcom24.mediaset.it

little in carrozzina

L'uomo descritto dalla polizia federale degli Stati Uniti come il peggior serial killer nella storia degli Stati Uniti, Samuel Little, reo confesso di 93 omicidi, è morto in carcere all'età di 80 anni. Lo ha annunciato l'amministrazione penitenziaria della California. La causa del decesso deve ancora essere ufficialmente determinata con un'autopsia da eseguire nella contea di Los Angeles, dove era stato incarcerato a fine 2014.

il killer in carcere

Ex pugile, Little avrebbe messo fuori combattimento le sue vittime prendendole a pugni prima di strangolarle, pertanto non c'erano sempre segni evidenti, come ferite da arma da fuoco, che si trattasse di un omicidio. Per questo, molti decessi sono stati erroneamente classificati come dovuti a una overdose o accidentali e non sono mai stati indagati. Alcuni corpi non sono mai stati trovati, ha detto l’FBI.

il killer samuel little

Le confessioni di Little sono state ritenute "credibili" dagli analisti che hanno anche diffuso immagini delle vittime disegnate dallo stesso Little mentre era in prigione.

samuel little in tribunale

Gli omicidi rivendicati vanno dal 1970 al 2005 e sono stati compiuti in circa 15 stati degli Stati Uniti, la maggior parte dei quali passati inosservati. Little, noto anche come Samuel McDowell, era stato arrestato per la prima volta nel 2012 in un centro per senzatetto del Kentucky. Era stato poi trasferito in California in relazione a un caso di droga.

samuel little morto

Una volta lì, tracce di DNA avevano permesso alle autorità di stabilire un collegamento con tre casi irrisolti e hanno portato alla sua condanna nel 2014 per l'omicidio di tre donne a Los Angeles tra il 1987 e il 1989. Tutte e tre le vittime furono picchiate e strangolate.

