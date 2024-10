È MORTO FRANCO ALFONSO, IL BARBIERE PALERMITANO DI MATTARELLA – AVEVA 85 ANNI. INIZIO’ IL MESTIERE A 15 ANNI. IL SUO LOCALE NEL CENTRO DELLA CITTÀ ERA FREQUENTATO DA PROFESSIONISTI E ARTISTI – DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DICEVA: “IL SUO TAGLIO È SEMPRE LO STESSO. NON CAMBIA NIENTE, È MOLTO TRADIZIONALE” – IL FUORIONDA DI MATTARELLA DURANTE IL LOCKDOWN: “CIUFFO FUORIPOSTO? ANCHE IL PRESIDENTE ASPETTA PER SISTEMARE I CAPELLI” – VIDEO

il barbiere Franco Alfonso con sergio mattarella

Aveva appena 15 anni quando prese in mano il suo primo paio di forbici. Franco Alfonso, storico barbiere della “Palermo bene”, è morto nella notte a 85 anni. Originario di Castronovo di Sicilia, per ben settant’anni ha tagliato barba e capelli nel suo salone di via Catania. Ha tagliato i capelli anche al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"Sono onorato di questa scelta – disse durante il lockdown – ma in questo periodo neanche il presidente si sistema i capelli”. In quei giorni. Alfonso raccontò anche di come era iniziato il suo rapporto con Mattarella: “Un giorno, tornando a casa, la moglie gli aveva detto: ‘Questa volta, finalmente, mi piace il tuo taglio’. E non aveva cambiato più”.

il barbiere Franco Alfonso con sergio mattarella

Franco Alfonso ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per Palermo, sin dagli anni Cinquanta. Un’istituzione fra gli addetti ai lavori, un signore “di altri tempi”, simbolo della vecchia guardia. “Uso solo le forbici – si vantava – proprio come un tempo. Ecco perché la gente continua a venire da me”. E su Mattarella aggiungeva: “Il taglio del presidente della Repubblica è sempre lo stesso. Non cambia niente, è una persona molto tradizionale, come lo sono io”.

Nel 1970, il primo importante salto di qualità, con l’apertura di un suo locale. Nel 1987, l’arrivo in via Catania, nel centro di bellezza che poi è diventato un punto di riferimento per politici, professionisti, artisti ma anche gente comune. [...]

