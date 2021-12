16 dic 2021 16:36

È MORTO IL FRATELLO DI DEBORAH COMPAGNONI, JACOPO: AVEVA 40 ANNI ED È STATO TRAVOLTO DA UNA VALANGA MENTRE SCENDEVA CON GLI SCI D'ALPINISMO SUL MONTE SOBRETTA, IN VALFURVA - E' STATO TRASPORTATO CON L'ELISOCCORSO ALL'OSPEDALE DI SONDALO, MA ERA TROPPO TARDI - CON LUI C'ERA UN AMICO, ILLESO MA IN STATO DI SHOCK PER LA SORTE DELL'AMICO...