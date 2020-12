UN MORTO OGNI 30 SECONDI – IL TRISTE CONTEGGIO DELLE VITTIME DI COVID-19 NEGLI STATI UNITI: MERCOLEDÌ 2.885 NUOVI DECESSI – IN 24 ORE I NUOVI CASI SONO STATI POCO MENO DI 200MILA, PER UN TOTALE DI QUASI 14 MILIONI DI POSITIVI E 273.500 DECESSI DALL’INIZIO DELLA PANDEMIA…

Mercoledì pomeriggio, gli Stati Uniti hanno stabilito un nuovo record negativo per numero di pazienti ricoverati in ospedale con il Covid-19: per la prima volta si è sfondato il tetto delle 100mila persone, ma a far ancora più paura è il numero di morti toccato in una sola giornata. Si sono registrati 2.885 nuovi decessi che, riassunto in breve, vuol dire un morto ogni 30 secondi, come ha sottolineato il giornalista del Times Mike Baker. Il record precedente era stato di 2.760 morti in 24 ore. I nuovi casi in un giorno sono stati 199.988, per un totale di almeno 13.999.300 casi e 273.500 decessi.

«Per quanto sbalorditivo, il bilancio delle vittime riportato mercoledì sembra destinato solo a peggiorare, dicono gli esperti, come effetto del Ringraziamento – si legge sul Times - E molti americani stanno ora valutando come festeggiare il Natale e il Capodanno».

Mercoledì scorso, il dottor Robert Redfield, direttore dei Centers for Disease Control and Prevention, ha detto che gli Usa stanno attraversando "il momento più difficile nella storia della salute pubblica della nazione", aggiungendo che l’aumento delle morti non è inevitabile. «Non siamo indifesi - ha detto - La verità è che le misure di contenimento funzionano. Ma non funzioneranno se solo la metà di noi fa quello che deve fare. Probabilmente nemmeno se i tre quarti lo fanno».

