MOSCA HA PRATICAMENTE DICHIARATO GUERRA AL REGNO UNITO – ARRIVANO NUOVE MINACCE DAL MINISTERO DEGLI ESTERI RUSSO, CHE ACCUSA LONDRA DI ESSERE DIETRO AL SABOTAGGIO DEL NORD STREAM, ALL’ATTACCO A SEBASTOPOLI, E DI ADDESTRARE MILITARI UCRAINI: “LE AZIONI BRITANNICHE POSSONO PROVOCARE CONSEGUENZE IMPREVEDIBILI E PERICOLOSE. C’È LA MINACCIA DI UN’ESCALATION…”

vladimir putin al club valdai di mosca 1

(ANSA) - Azioni da parte della Gran Bretagna quali l'addestramento di militari ucraini a scopo di sabotaggio in mare, portano "la minaccia di una escalation della situazione e possono provocare conseguenze imprevedibili e pericolose". "Tutta la responsabilità delle conseguenze dannose" che potranno derivarne "ricadrà interamente sulla parte britannica". E' quanto affermato dal ministero degli Esteri russo all'ambasciatrice britannica a Mosca, convocata oggi per ricevere una protesta in merito. Lo si legge in un comunicato del ministero.

