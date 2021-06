UNA MOSS DOLOROSA – LA TOP MODEL CHIEDE AL SUO TATUATORE DI FIDUCIA, DANIEL CASONE, DI INSEGNARLE L'ARTE DEI TATUAGGI, E LUI SI PROPONE COME CAVIA. IL RISULTATO? UN’ESPERIENZA PARECCHIO DOLOROSA CHE L’ARTISTA UNGHERESE DIFFICILMENTE DIMENTICHERÀ – ANCHE SE È EVIDENTE CHE LUI SIA UN RECIDIVO: GIÀ IN PASSATO AVEVA PERMESSO A RITA ORA DI…

kate moss impara a tatuare da Daniel Casone

Simona Marchetti per "www.corriere.it"

Quando Kate Moss ha chiesto al suo amico e tatuatore di fiducia, Daniel Casone, di insegnarle a fare i tatuaggi, cominciando proprio da lui, l’uomo sapeva che l’esperienza si sarebbe potuta rivelare parecchio dolorosa (come in effetti è stato). Ma l’artista ungherese era altrettanto consapevole di non poter dire di no alla 47enne modella, che di tattoo ne ha già sette di suo e che conosce da anni.

kate moss

Debutto al festival

A maggior ragione visto che lei gli aveva permesso di ritoccarle il famoso (e prezioso) disegno a inchiostro delle due rondini che le aveva fatto Lucian Freud prima di morire nel 2011. E così Casone si è prestato a fare da cavia alla Moss che, a suo dire, vorrebbe imparare a fare i tatuaggi per un motivo ben preciso.

«Kate mi ha detto che vuole che le insegni a tatuare, così che lei possa poi andare al festival di Glastonbury a fare i tatuaggi alle altre persone – ha raccontato Casone al Sunday Mirror -. Di recente mi ha chiamato per andare da lei a farle un tatuaggio e ha finito per tatuare anche me, con un “Kate” e un cuore sul braccio. Per la verità quando ha preso in mano l’ago, non sapeva bene cosa fare, ma mi sono detto “lasciaglielo fare è Kate Moss”».

Rita Ora come Kate

La stessa giustificazione che il tatuatore si è dato quando ha permesso alla cantante Rita Ora di fargli la stessa cosa, ritrovandosi anche con il suo nome inciso sul braccio, accanto a quello della Moss. «È stato alquanto doloroso – ha ammesso ancora l’artista - perché entrambe non sapevano cosa fare e sono andate piuttosto in profondità con l’incisione, ma non importa.

Penso che fra Rita e Kate ci fosse un po’ di competizione, perché pur avendo fatto molte esperienze, nessuna delle due aveva mai tatuato qualcuno. Quando ho dato loro l’ago in mano, hanno iniziato a tremare come delle foglie, perché si trovavano al di fuori della loro “comfort zone”, ma per entrambe è stata un’esperienza indimenticabile».

