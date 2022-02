LA MOSSA DEL CAVALLO DI RENZI CONTRO LE TOGHE - È ARRIVATA QUESTA MATTINA NEGLI UFFICI DELLA PROCURA DI GENOVA LA DENUNCIA DI MATTEUCCIO CONTRO I TRE MAGISTRATI DI FIRENZE CREAZZO, TURCO E NASTASI - SECONDO IL “SENATORE SEMPLICE” DI RIGNANO AVREBBERO VIOLATO L’ARTICOLO 68 DELLA COSTITUZIONE, ACQUISENDO SUOI MESSAGGI WHATSAPP E EMAIL AGLI ATTI DELL’INDAGINE SULLA FONDAZIONE OPEN. MA NE FA ANCHE UNA QUESTIONE MORALE: CREAZZO È STATO SANZIONATO DAL CSM PER MOLESTIE, E NASTASI È AL CENTRO DI MOLTE RIVELAZIONI SUL CASO DAVID ROSSI…

Marco Lignana per www.repubblica.it

MATTEO RENZI AL TELEFONO

E’ arrivato questa mattina negli uffici della cancelleria della procura di Genova la denuncia esposto del leader di Italia Viva contro tre magistrati della procura di Firenze: il procuratore capo Giuseppe Creazzo, l’aggiunto Luca Turco e il pm Antonino Nastasi.

SI tratta di un atto atteso anche perché pubblicamente annunciato dallo stesso Renzi negli scorsi giorni.

Il fascicolo - proveniente dal Senato - è stato preso in carico dal procuratore capo facente funzioni Francesco Pinto e dall’aggiunto Vittorio Ranieri Miniati.

Con la denuncia sono arrivati anche numerosi allegati.

giuseppe creazzo

La procura di Genova è competente territorialmente per indagini riguardanti o che comunque coinvolgano magistrati della Toscana.

Renzi, sotto indagine a Firenze per l’inchiesta sulla Fondazione Open ha aperto da tempo le ostilità contro i pm del capoluogo toscano sia su aspetti giuridici che personali.

Secondo Renzi nell’inchiesta Open i magistrati non avrebbero mai potuto acquisire suoi messaggi whatsapp e email agli atti dell’indagine. Sarebbero stati violati l’articolo 68 della Costituzione, per il quale "i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati (.,.)"; la legge 140 del 2003 legata all’attuazione di quell’articolo (per i processi nei confronti delle alte cariche dello Stato); e l’articolo 323 del codice penale che punisce l’abuso d’ufficio.

LA FOTO DI ANTONINO NASTASI NEL VICOLO DOVE SI TROVAVA IL CORPO DI DAVID ROSSI

Quanto a Creazzo, Renzi ne fa una questione morale. Il magistrato è stato sanzionato dal Csm con un decurtazione dell’anzianità e quindi dello stipendio per le molestie di natura sessuale nei confronti di una collega.

ANTONINO NASTASI

Nei confronti di Nastasi, Renzi ha sollevato dubbi sulla professionalità del magistrato dopo le rivelazioni emerse sulle prime fasi delle indagini sulla morte di David Rossi, all’epoca capo delle relazioni esterne del Monte dei Paschi, nel 2013. Secondo le dichiarazioni di un carabiniere Nastasi durante il sopralluogo avrbebe toccato oggetti presenti nell’ufficio di Rossi e risposto al telefono, comportamenti, secondo Renzi, che denotano negligenza.

