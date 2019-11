2 nov 2019 13:24

LA MOSSA DEL GIAGUARO – LE SPETTACOLARI IMMAGINI DI UNA LOTTA PER IL TERRITORIO TRA DUE GIAGUARI SULLE RIVE DI UN FIUME IN BRASILE - GLI SCATTI DEL FOTOGRAFO REYNALDO LEITE MARTINS JUNIOR MOSTRANO I DUE FELINI CHE SI SCRUTANO PRIMA DI DARE IL VIA A UNO SCONTRO CHE SI ESAURISCE CON… - VIDEO