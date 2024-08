I COMPLOTTISTI HANNO GIÀ ANCHE IL MOVENTE: "ERANO IN CORSO PREPARATIVI PER DESTABILIZZARE LA..."

1. LA MALEDIZIONE DEL PROCESSO LYNCH IN QUATTRO SPARITI NEL GIRO DI 48 ORE CON L’OMBRA DEI SERVIZI SEGRETI

Estratto dell'articolo di Enrico Franceschini per "la Repubblica"

mike lynch

Una coincidenza incredibile pesa come un macigno, se non come un’oscura maledizione, sulla tragedia dello yacht affondato in Sicilia.

Il suo proprietario, Mike Lynch, è tra i passeggeri dati per dispersi. Ma ora si è saputo che appena due giorni prima, in Inghilterra, anche Stephen Chamberlain, socio d’affari di Lynch e coimputato nel processo per frode che ha tormentato i suoi ultimi due anni, è morto in circostanze bizzarre e inattese: investito da un’auto, mentre faceva jogging in prossimità della casa, nella campagna del Cambridgeshire.

A infittire il mistero c’è il fatto che le società di cybersicurezza di Lynch e Chamberlain impiegavano ex ufficiali dei Servizi segreti britannici e avevano contatti con l’intelligence di Usa e Regno Unito.

[...]

stephen chamberlain michael lynch 1

Chamberlain aveva 52 anni. Il 6 giugno era stato assolto insieme a Lynch dall’accusa di avere gonfiato il valore della Autonomy, il gigante del software di cui Lynch era proprietario e Chamberlain un alto dirigente, venduto alla Hewlett-Packard per 11 miliardi di dollari.

Soprannominato “il Bill Gates inglese”, Lynch aveva organizzato la crociera sul suo yacht proprio per celebrare la fine dell’incubo giudiziario[...]

yacht bayesan 1

A bordo, e ora anche loro tra i dispersi, c’erano fra gli altri Jonathan Bloomer, presidente della Morgan Stanley International, grande banca d’affari, oltre che amico personale di Lynch, in difesa del quale aveva testimoniato al processo negli Usa; e Chris Morvillo, l’avvocato che ha guidato la squadra legale in difesa di Lynch al processo.

[...] due giorni sono stati fatali per i due imputati che pensavano di avere iniziato una nuova vita. Una coincidenza che sembra una maledizione: tutti quelli coinvolti nel processo sono morti o sono dispersi.

2. BANCHE, MOSSAD E L’OPEL ASSASSINA UN FIL ROUGE AGITA I COMPLOTTI WEB

Estratto dell'articolo di Marco Grasso per “il Fatto quotidiano”

ricerche dello yacht bayesan affondato a palermo 5

[...] Festa itinerante finita in tragedia. Erano tutti lì: gli ex imputati, avvocati, famiglie, vecchi e nuovi collaboratori. Tutti tranne uno. Stephen Chamberlain, l’ex numero 2 della società Darktrace – la creatura di Lynch nata dopo la cessione di Autonomy – che lavorava a stretto contatto con il governo britannico nell’ambito della cybersecurity.

Coimputato (e co-assolto) a San Francisco, da sempre braccio destro del tycoon, aveva scelto di non andare in crociera con gli ex colleghi. Il destino, però, non è stato meno clemente: Chamberlain è stato investito sabato mattina da una Opel Corsa blu a Stretham, nel Cambridgeshire, mentre attraversava a piedi Newmarket Road. È morto domenica notte, poche ore prima del tragico naufragio del veliero.

stephen chamberlain

[...] In Darktrace, oltre a ex spie dei servizi britannici (MI5 e MI6, i nostri Aisi e Aise), ha lavorato dal 2020 anche l’ex ministro degli Esteri inglese, Amber Rudd. Secondo Agenzia Nova la società ha rapporti consolidati con il Mossad, il servizio segreto israeliano. Di sicuro ha collaborato in chiaro con il premier conservatore David Cameron per le sue missioni a Washington.

La testata specializzata Decripto.org spiega che tra i principali investitori di Darktrace c’è Vitruvian Partners, il cui vicepresidente è Alexander Arbuthnot, figlio di Lady Emma Arbuthnot, che è a sua volta il magistrato capo di Westminster che ha supervisionato i procedimenti di estradizione di Julian Assange.

yacht bayesian 2

Pare che proprio Darktrace nel 2013 sia stata creata in risposta alle fughe di notizie di Bradley Manning su Wikileaks e pochi giorni dopo la prima delle rivelazioni di Edward Snowden pubblicata dal Guardian.

Tutte queste coincidenze hanno scatenato in rete l’onda complottistica. Tra i tanti, sul suo blog “La cruna dell’ago”, Cesare Sacchetti paragona l’incidente di Porticiello a quello avvenuto sul Lago Maggiore, quando naufragò il motoscafo con a bordo 007 italiano e israeliani. “Erano in corso preparativi per destabilizzare la Turchia di Erdogan”, tuona su X il blogger noto per le sue teorie cospirative.

ricerche dello yacht bayesan affondato a palermo 1 CHRIS MORVILLO ultima immagine dello yacht bayesian prima del naufragio a palermo ricerche dello yacht bayesan affondato a palermo 2 ricerche dello yacht bayesan affondato a palermo 4 mappa yacht bayesan palermo ricerche dello yacht bayesan affondato a palermo

michael lynch 4 ricerche dei dispersi dello yacht bayesian 1 jonathan bloomer CHRIS MORVILLO ricerche dei dispersi dello yacht bayesian 2 YACHT BAYESIAN stephen chamberlain 3 L AFFONDAMENTO DELLO YACHT BAYESIAN A PALERMO mike lynch