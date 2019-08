I MOSTRI DELLA LAGUNA – IL FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA È ALLA FRUTTA: IL MEJO CHE PUO' OFFRIRE SONO CHIARA FERRAGNI E ROBERTO SAVIANO – IL GIORNALISTA PRESENTERÀ L’ENNESIMA SERIE TRUCULENTA QUESTA VOLTA SUL NARCOTRAFFICO IN MESSICO E VIENE RANDELLATO DAL MAGISTRATO NICOLA GRATTERI (“CATTIVO MAESTRO”) E L’INFLUENCER E' SUL TAPPETO ROSSO PER IL DOCUFILM SULLA SUA VITA: L'AMBIZIONE E' MOSTRARE LA “VERA FERRAGNI” (MA NON ABBIAMO GIA' VISTO TUTTO?)

Marco Lanterna per “la Verità”

CHIARA FERRAGNI IN TOPLESS SU INSTAGRAM

Per l' imminente 76° mostra internazionale d' arte cinematografica di Venezia, il direttore artistico Alberto Barbero ha promesso «un' istantanea del presente». Per l' Italia, a giudicare dai nomi, sarà un' istantanea trash, una di quelle foto che appena fatte si cancellano subito con un moto istintivo di orrore. In Laguna infatti sono attesi Roberto Saviano, Chiara Ferragni e Paolo Sorrentino (e qualche malalingua parla di «mostri della laguna nera»).

Saviano al Lido presenta il suo ZeroZeroZero: ennesima serie poliziottesca e truculenta, questa volta ambientata in Messico, sulle piste del narcotraffico, tra i cartelli della droga e le loro mattanze. Saviano arriva a Venezia sull' onda della recensione di Nicola Gratteri: magistrato che le mafie le combatte a fatti sul campo, anziché a parole da un attico newyorkese.

chiara ferragni

Gratteri ha dato bellamente del «cattivo maestro» a Saviano (era inevitabile che prima o poi pure i magistrati aprissero gli occhi su di lui e il suo parossistico divismo). Quei libri e quelle serie tv sono delle «porcherie» - ha detto Gratteri senza troppe perifrasi - ideate «da spregiudicati e ingordi che vogliono solo guadagnare soldi». Inoltre con questi «prodotti culturali» - avverte il magistrato - sviano i giovani. Ponendo sopra un piedistallo d' inchiostro o celluloide quelli che sono dei farabutti e lestofanti, si suggeriscono ai giovani dei pericolosi modelli criminali.

chiara ferragni alle maldive guarda al 2019 di culo

In effetti, a parte la postura da investigatore internazionale, Saviano non ha più nulla a che fare con le inchieste e il giornalismo, lui ormai ha la stessa attendibilità sociologica di un Mario Puzo, l' autore del Padrino, il quale era divenuto il beniamino dei mafiosi che si scoprivano improvvisamente nobilitati e tramutati in eroi degni di romanzi e film.

roberto saviano tende la mano per la campagna a favore di open arms

Chiara Ferragni invece trova il coraggio di presentare - durante una delle massime rassegne d' arte cinematografica - Chiara Ferragni Unposted ovvero un «docufilm senza filtri» incentrato su di lei e la sua milionaria fabbrica di bolle di sapone.

IL DITO MEDIO DI ROBERTO SAVIANO AGLI HATERS

L' ambizione del film è quella di mostrare la «vera Ferragni», se non fosse che quell' aggettivo accanto a quel nome crea un involontario ossimoro, avendo l' imprenditrice trasformato tutta la sua vita - anche intima - in una sempiterna e stucchevole posa. In molti poi si domandano che cosa la Ferragni c' entri con la settima arte (come pure con le sei restanti); qualcuno degli organizzatori a Venezia avrà pensato all' assonanza tra il Leone d' oro e il suo Leone (da molti già equiparato all' oro), pensando che far sfilare questa sacra famiglia degli influencer sul red carpet del Lido sarebbe stato un sicuro tocco di classe.

sorrentino 2

Infine Paolo Sorrentino che è oggi uno dei nostri registi più incensati all' estero, nel solco di Roberto Benigni e Gabriele Salvatores, autori come lui premiati con l' Oscar per aver smerciato in immagini la solita Italietta mandolinistica, tanto amata Oltreoceano (dove ancora si pensa a noi come a degli spaghettari in canotta sudata).

loro veronica lario by paolo sorrentino

Ebbene Sorrentino con la nuova serie dedicata al papa - The New Pope che è il seguito non invocato di The Young Pope - continua a propinare al mondo la sua visione macchiettistica di un' Italia grande bellezza delle sozzure, ossia fastosa e mirabolante cloaca, trasferendola qui per maggiore resa grottesca (ma invero con gran fiuto pubblicitario) sulla Curia e il Papa, sbertucciati al limite della blasfemia e ben oltre il buon gusto. Sorrentino ha fatto fortuna con un film e ora lo ripropone all' infinito per la gioia di qualche cinefilo da cineforum che definisce tale stanco camuffamento «la sua magistrale cifra».

sorrentino 3

La triste verità nella serie di Sorrentino è che il papato - dopo Bergoglio - appare talmente colloquiale e depresso da divenire banale materia da film, anzi da opera buffa, ideale per le trame effettistiche di un Sorrentino o addirittura le antipatiche elucubrazioni di un Nanni Moretti. Gravissimo segnale questo per il Vaticano.

loro il bunga bunga by paolo sorrentino

In fondo, a ben considerare, questi tre nomi attesi al Lido sono perfetti per una rassegna cinematografica pretenziosamente intellettualistica com' è quella veneziana. Le loro sono pellicole di cui si parla per un po' - perlopiù seduti in attesa dal parrucchiere - ma che alla fine nessuno guarda né ricorda. E quei pochi addetti ai lavori che sono costretti a sorbirsele per intero, ci si appisolano pure.

chiara ferragni con leone loro berlusconi by paolo sorrentino il set di loro di paolo sorrentino foto enzo russo 5 intervento di roberto saviano (3) chiara ferragni con leone 1 intervento di roberto saviano (4) Saviano saviano maglietta rossa SAVIANO AMICI i capezzoli di chiara ferragni con leone 2 CHIARA FERRAGNI IN TOPLESS saviano da fazio roberto saviano kings of crime 2 roberto saviano kings of crime 6 ferragni ROBERTO SAVIANO CHIARA FERRAGNI SUPERSEXY PRIMA DELLA SFILATA INTIMISSIMI chiara ferragni 1 chiara ferragni fedez chiara ferragni fedez chiara ferragni in versione insaccato 3 SAVIANO FEDEZ E CHIARA FERRAGNI NUDI SU INSTAGRAM CHIARA FERRAGNI chiara ferragni chiara ferragni fa vedere i capezzoli SAVIANO roberto saviano da fabio fazio 5 gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 20 chiara ferragni cannes 2019 chiara ferragni 4 chiara ferragni in polinesia CHIARA FERRAGNI IN INTIMO CHIARA FERRAGNI IN INTIMO SAVIANO CHIARA FERRAGNI IN INTIMO chiara ferragni in polinesia chiara ferragni in polinesia chiara ferragni SAVIANO chiara ferragni chiara ferragni 3 the new pope 6 chiara ferragni 4 chiara ferragni cannes 2019 the new pope 7 Roberto Saviano roberto saviano the jackal roberto saviano the new pope 4 roberto saviano new york the new pope 16 roberto saviano the new pope 15 the new pope 2 chiara ferragni a ibiza