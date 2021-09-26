MUMMIA MIA! - IN PERU' ALCUNI MURATORI HANNO TROVATO OTTO MUMMIE RISALENTI A 800 ANNI FA - GLI OPERAI STAVANO SCAVANDO VICINO LIMA PER POSARE DEI TUBI DEL GAS, QUANDO SI SONO IMBATTUTI NEI RESTI UMANI - NELLA FOSSA COMUNE ERANO CONSERVATI ANCHE CIBI E... - VIDEO

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Mummie Peru Mummie Peru

Otto resti di corpi umani, risalenti a circa 800 anni fa, sono stati ritrovati vicino a Lima, in Perù. Alcuni muratori, che stavano scavando per posare dei tubi del gas, hanno scoperto la tomba comune, in cui sono state conservate, oltre alle mummie, cibi e strumenti musicali dell'epoca.

 

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