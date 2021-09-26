Da lastampa.it
MUMMIA MIA! - IN PERU' ALCUNI MURATORI HANNO TROVATO OTTO MUMMIE RISALENTI A 800 ANNI FA - GLI OPERAI STAVANO SCAVANDO VICINO LIMA PER POSARE DEI TUBI DEL GAS, QUANDO SI SONO IMBATTUTI NEI RESTI UMANI - NELLA FOSSA COMUNE ERANO CONSERVATI ANCHE CIBI E... - VIDEO-
Da lastampa.it
PAZZA INTER, MA ALLA FINE GODE SOLO IL...MILAN - GOL, PALI, ERRORI, VAR E FINALE THRILLER: DIMARCO FALLISCE UN RIGORE, ANNULLATO UN GOL A PICCOLI. INTER E ATALANTA FINISCE 2-2 TRA LE POLEMICHE. IL MILAN DA SOLO IN TESTA PER UNA NOTTE – BIASIN TWEET: “MOLTI NON SARANNO D’ACCORDO MA QUESTO E’ UN BUON PUNTO” (CONTENTO LUI) – MAROTTA COMMENTA L’IDEA DI AZIONARIATO LANCIATA DA COTTARELLI- LA BORDATA DI PIROSO A DAZN
CAFONALINO - PER LA DEPRESSIONE DI NANNI MORETTI, A 50 METRI DAL SUO SACHER, RIAPRE IL CINEMA TROISI-PICCOLA AMERICA CON L'ESCLUSIVA DEL BOMBASTICO "TITANE", PALMA D’ORO A CANNES - IN SALA, MEZZO PD: ZINGARETTI E BETTINI, CIPOLLETTA E ORLANDO - IN PRIMA FILA MARCO RISI, NICCOLO AMMANITI, GABRIELE MAINETTI, ASCANIO CELESTINI, I FRATELLI D'INNOCENZO, PAOLA CORTELLESI AL FIANCO DEL "SUO" REGISTA RICCARDO MILANI… - FOTO
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
NON CE L'HAI PICCOLO, È COLPA DELLA PANZA - LA "SINDROME DEL PENE SEPOLTO" AFFLIGGE GLI OBESI CHE SI SENTONO SOVRASTATI DAL GRASSO E HANNO LA SENSAZIONE DI AVERE UN AUGELLO MOLTO RIDOTTO - LA PISCOLOGA VALERIA RANDONE: "I PAZIENTI HANNO UN CONFLITTO CON L'IMMAGINE CORPOREA, UN DISAGIO. LA SESSUALITÀ OVERSIZE È GOFFA E SOFFERENTE, CON PROBLEMI DI MOVIMENTO E DI VERBALIZZAZIONE DELLE EMOZIONI…" (E SOPRATTUTTO LA PANZA OCCULTA L'AUGELLO) - VIDEO