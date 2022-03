LA MUSICA NON C'È - IERI SERA SPOTIFY HA SMESSO DI FUNZIONARE TRA LE 19 E LE 20.30 - PER MOLTI UTENTI È STATO IMPOSSIBILE ENTRARE NELL'APPLICAZIONE PER LA MUSICA IN STREAMING E LE SEGNALAZIONI SONO ARRIVATE DA TUTTO IL MONDO, CON L'HASHTAG #SPOTIFYDOWN CHE E' DIVENTATO VIRALE...

Spotify in down per oltre un'ora in serata. Centinaia di migliaia di utenti buttati fuori dal loro profilo, mentre l'app chiede loro di resettare la password. Spotify ha smesso di funzionare appena prima delle 19.00 dell'8 marzo. Le segnalazioni sono arrivate da tutto il mondo, dagli Stati Uniti all'Europa. Anche in Italia si sono verificati disagi. Impossibile entrare nell'applicazione per la musica in streaming.

Spotify ha subito avvisato di essere consapevole del malfunzionamento: «Qualcosa non funziona, e stiamo cercando di capire. Grazie per i vostri report!».

Spotify ha subito avvisato di essere consapevole del malfunzionamento: «Qualcosa non funziona, e stiamo cercando di capire. Grazie per i vostri report!», hanno scritto sul profilo ufficiale di Twitter. Verso le 20.30, poi, l'app ha lentamente ripreso a funzionare. La stessa Spotify ha poi confermato che il problema è in via di risoluzione: «Ora tutto funziona molto meglio!».

