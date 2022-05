MUSK ALPHA – IL FONDATORE DI TESLA REPLICA ALLE ACCUSE DI MOLESTIE DI UNA HOSTESS: “È UN’ATTIVISTA-ATTRICE DI ESTREMA SINISTRA CON UNA GROSSA ASCIA DA AFFILARE. QUESTA BUGIARDA CHE AFFERMA CHE LA SUA AMICA MI HA VISTO NUDO DESCRIVA QUALSIASI COSA (CICATRICI, TATUAGGI) CHE NON SIA NOTA” – LA DONNA SOSTIENE DI ESSERE STATA PALPEGGIATA DOPO UN MASSAGGIO DA ELON, CHE LE “ESPOSE I SUOI GENITALI”, OFFRENDOSI DI REGALARLE UN…

Massimo Gaggi per il “Corriere della Sera”

elon musk al met gala

Abituato a fare notizia tutti i giorni, a volte anche sparando tweet tanto sorprendenti quanto contraddittori, stavolta Elon Musk perde il controllo del ciclo dell'informazione e deve vedersela con un'accusa pesante: quella di molestie sessuali a una hostess in servizio sui jet privati della sua SpaceX.

La storia, pubblicata dal sito Insider, che sostiene di aver ricevuto documenti originali e aver contattato lo stesso Musk che parla di «attacco politico» contro di lui, risale al 2016.

elon musk replica alle accuse di molestie

In sostanza, il fondatore di Tesla, durante un viaggio avrebbe chiesto all'assistente di volo un massaggio. Alla hostess sarebbe stato in precedenza suggerito di ottenere anche la licenza come massaggiatrice in modo da poterli fare al magnate a bordo e poter lavorare più spesso. Lei gli avrebbe praticato il massaggio, ma poi, palpeggiata, avrebbe respinto una sua richiesta di prestazioni sessuali. Secondo Insider, Musk «espose i suoi genitali» e accompagnò l'offerta con la promessa di regalarle un cavallo.

elon musk replica alle accuse di molestie 1

La storia è bizzarra ma da Musk ci si può aspettare di tutto. Il caso viene fuori in modo curioso - attraverso il racconto di un'amica della donna molestata - probabilmente perché la hostess, che sarebbe stata messa a suo tempo a tacere con un assegno da 250 mila dollari, ha firmato un accordo nel quale si impegna al silenzio.

il jet privato di elon musk

Contattato da Insider , Musk prima ha detto che ci sarebbe molto di più da raccontare sulle circostanze del caso. Poi ha parlato di un attacco motivato da ragioni politiche, aggiungendo: «Se fossi un tipo incline alle molestie sessuali non sarebbe strano veder emergere notizie di questo tipo solo 30 anni dopo l'inizio della mia carriera professionale?»

Interrogativi ma non smentite: alla fine Insider ha deciso di pubblicare. Più tardi, Musk che è attualmente impegnato nell'acquisizione di Twitter, ha usato proprio il social media per rispondere: «Per la cronaca, queste accuse assurde sono completamente false».

elon musk replica alle accuse di molestie

Poi ha ironizzato: «Finalmente, possiamo usare Elongate come nome di uno scandalo», come il tycoon aveva suggerito in un tweet del marzo 2021. Infine ha lanciato una «sfida a questa bugiarda che afferma che la sua amica mi ha visto nudo: descriva solo una cosa, qualsiasi cosa (cicatrici, tatuaggi) che non sia nota al pubblico. Non sarà capace perché non è mai accaduto». Ha accusato la donna di essere una «attivista-attrice di estrema sinistra a Los Angeles con una grossa ascia politica da affilare».

elon musk all in podcast elon musk replica alle accuse di molestie 2 Elon Musk Elon Musk inaugura la fabbrica Tesla in Texas elon musk festeggia il lancio della crew dragon di spacex 2 elon musk con il figlio x ae a 12 elon musk